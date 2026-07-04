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Élet-Stílus

Harry herceg gyerekei mégsem utaznak Londonba

Harry herceg
Max Mumby / Indigo / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 07. 04. 21:58
Harry herceg
Max Mumby / Indigo / Getty Images
III. Károly négy éve nem találkozott Amerikában élő unokáival.

Úgy tűnik, Harry herceg egyedül utazik az Egyesült Királyságba a jövő héten, noha az eredeti terv az volt, hogy felesége mellett két gyereke is elkísérik majd Londonba. A BBC azt írja, a döntést azért kellett meghozni, mert biztossá vált, hogy a család nem részesül adófizetők pénzéből finanszírozott rendőri védelemben.

A lap hozzáteszi: nem kizárt, hogy Meghan Markle és a gyerekek később csatlakoznak majd Harry herceghez Birminghamben.

A hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő utoljára négy éve jártak apjuk szülőhazájában, és nagyapjuk, III. Károly is akkor látta őket legutóbb. Azt egyelőre nem tudni, hogy most találkoznak-e majd egymással.

Korábbi hírek szerint az utazás későbbi szakaszában Harry néhai édesanyja, Diana hercegné családi birtokára és végső nyughelyére is ellátogattak volna a sussexiek.

Miért nem járnak gyakrabban haza?

Az angliai családi találkozók azért ilyen ritkák, mert amikor Harry és neje 2020-ban visszaléptek a brit királyi család tagjaiként végzett feladataiktól és Amerikába költöztek, a rendőri védelmet is megvonták tőlük. A herceg tavaly azt mondta, szerinte így akarták visszakényszerítsék őket a királyi családba.

A sussexi herceg legutóbb múlt szeptemberben látogatta meg az apját, előtte 2024 februárjában járt nála.

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