Víg Mihály a sanghaji filmfesztiválon idézte fel barátságát Tarr Bélával

A Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál (SIFF) egyik előadója volt Víg Mihály magyar zeneszerző, színész és rendező, aki az esemény egyik mesterkurzusán idézte fel az idén január elején elhunyt emblematikus rendezőhöz, Tarr Bélához fűződő barátságát – derül ki a Variety cikkéből. A beszélgetésre Tarr 2011-es filmje, A torinói ló vetítése után került sor.

Évtizedeken átívelő barátság

A két művész barátsága egészen 1984-ig nyúlik vissza, amikor Tarr felkereste a zeneszerzőt, miután kiszúrta őt egy barátja által készített koncertfelvételen. Ezután kérte fel őt, hogy készítse el az ugyanabban az évben bemutatott Őszi almanach filmzenéjét – annak ellenére, hogy Vígnek akkor még egyáltalán nem volt tapasztalata hasonló jellegű munkákban.

A közös munka végül sikerrel zárult, ezt pedig évtizedeken át tartó szoros kapcsolat követte, megannyi közös projekttel fűszerezve.

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A zeneszerző szerezte például a Werckmeister harmóniák és A torinói ló filmzenéjét is, a Krasznahorkai László regényéből készült Sátántangóban pedig színészként is láthattuk Irimiás szerepében amellett, hogy az abban felcsendülő dallamokért is ő felel.

Elmondta, a Sátántangó szereplőválogatása során jött rá, hogy Tarr mindig az alapján válogatta ki a karaktereit játszó amatőr és profi művészeket, hogy ki az, aki ténylegesen megtestesíti az adott szereplő esszenciáját. Víg azt is megosztotta, hogy sok pletykával ellentétben a rendező nem zsarnokoskodott a forgatásain, épp ellenkezőleg: sosem emelte fel a hangját, és minden felmerülő problémát igyekezett a legdiszkrétebben felhozni.

Elárulta, hogyan alkot

A mesterkurzuson Víg megosztott néhány érdekes információt a jelenlévőkkel arról, hogyan is néz ki nála az alkotási folyamat. Rendhagyó módon nem a kész filmhez szerzi a hozzá passzoló dalokat, hanem pusztán a forgatókönyv alapján igyekszik becsatornázni az inspirációt, amit a történetből nyer.

Mélyen elmerülök önmagamban, várva, hogy megérkezzen az ihlet és a csendes nyugalom

– fogalmazott.