Disney-sztárból lett szenvedő művész, aki fél Hollywooddal összerúgta a port – Shia LaBeouf viharos 40 éve

A szórakoztatóipar bővelkedik az olyan nagy nevekben, akiknek a mai napig megkeseríti az életét a viharos gyerekkor, de talán kevés köztük az olyan megosztó figura, mint Shia LaBeouf. A 40-et nemrég betöltő ex-Disney-sztár kapcsán sokan az utálat és az elismerés határvonalán táncolnak, ugyanis az utóbbi években egyre sűrűsödő botrányai ellenére még mindig vannak olyan maradandó alkotásai – rendezőként, színészként vagy épp performanszművészként –, ami élénkebben él a köztudatban, mint a nyilvános kiborulásai.
Örökölt traumák
Shia Saide LaBeouf 1986. június 11-én született a szórakoztatóipar fellegvárában, Los Angelesben. Saját elmondása szerint hippi szülei bár igen furcsa alakok voltak, szeretetben nevelték őt. Hasonló idilli gyerekkort mindenkinek – mondhatnánk. A valóság viszont ennél sokkal sötétebb.
Portrécikkünkből többek között kiderül:
- Milyen traumák formálták LaBeouf gyerekkorát?
- Hogyan haragította magára Spielberget ÉS Harrison Fordot?
- Melyik rendezőt győzte meg házilag gyártott szexvideóval színészi alkalmasságáról?
- Miért nem tudta élvezni, mikor művészileg eljutott pályája csúcsára?
- És melyik botránynál érte utol a törvény keze?
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