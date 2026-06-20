Disney-sztárból lett szenvedő művész, aki fél Hollywooddal összerúgta a port – Shia LaBeouf viharos 40 éve

A szórakoztatóipar bővelkedik az olyan nagy nevekben, akiknek a mai napig megkeseríti az életét a viharos gyerekkor, de talán kevés köztük az olyan megosztó figura, mint Shia LaBeouf. A 40-et nemrég betöltő ex-Disney-sztár kapcsán sokan az utálat és az elismerés határvonalán táncolnak, ugyanis az utóbbi években egyre sűrűsödő botrányai ellenére még mindig vannak olyan maradandó alkotásai – rendezőként, színészként vagy épp performanszművészként –, ami élénkebben él a köztudatban, mint a nyilvános kiborulásai.

Örökölt traumák

Shia Saide LaBeouf 1986. június 11-én született a szórakoztatóipar fellegvárában, Los Angelesben. Saját elmondása szerint hippi szülei bár igen furcsa alakok voltak, szeretetben nevelték őt. Hasonló idilli gyerekkort mindenkinek – mondhatnánk. A valóság viszont ennél sokkal sötétebb.