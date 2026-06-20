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Kultúra

Disney-sztárból lett szenvedő művész, aki fél Hollywooddal összerúgta a port – Shia LaBeouf viharos 40 éve

Max Cisotti / Dave Benett / Getty Images
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 20. 15:29
Max Cisotti / Dave Benett / Getty Images
Mi lesz egy tehetséges fiatal színésszel, ha egy életen át cipeli a hátán a gyerekkori traumáit? Netán összeveszik Steven Spielberggel? Vagy Harrison Forddal? Vagy fél Hollywooddal, aztán pedig a törvénnyel is? A kérdés nem elméleti, hiszen Shia LaBeouffel mindez megtörtént. De ki van valójában a nehéz természet mögött, és miért nem lehet redukálni mind a 40 évét a botrányaira? Portré.

A szórakoztatóipar bővelkedik az olyan nagy nevekben, akiknek a mai napig megkeseríti az életét a viharos gyerekkor, de talán kevés köztük az olyan megosztó figura, mint Shia LaBeouf. A 40-et nemrég betöltő ex-Disney-sztár kapcsán sokan az utálat és az elismerés határvonalán táncolnak, ugyanis az utóbbi években egyre sűrűsödő botrányai ellenére még mindig vannak olyan maradandó alkotásai – rendezőként, színészként vagy épp performanszművészként –, ami élénkebben él a köztudatban, mint a nyilvános kiborulásai.

Örökölt traumák

Shia Saide LaBeouf 1986. június 11-én született a szórakoztatóipar fellegvárában, Los Angelesben. Saját elmondása szerint hippi szülei bár igen furcsa alakok voltak, szeretetben nevelték őt. Hasonló idilli gyerekkort mindenkinek – mondhatnánk. A valóság viszont ennél sokkal sötétebb.

A cikk tartalmából

Portrécikkünkből többek között kiderül:

  • Milyen traumák formálták LaBeouf gyerekkorát?
  • Hogyan haragította magára Spielberget ÉS Harrison Fordot?
  • Melyik rendezőt győzte meg házilag gyártott szexvideóval színészi alkalmasságáról?
  • Miért nem tudta élvezni, mikor művészileg eljutott pályája csúcsára?
  • És melyik botránynál érte utol a törvény keze?
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