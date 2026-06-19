szolnoki péterbonbonbetegség
Kultúra

Kórházba került Szolnoki Péter, elmaradnak a Bon-bon koncertjei

Kovács Attila / MTI
admin Varga Zsuzsa
2026. 06. 19. 09:07
Kovács Attila / MTI

Kórházba került Szolnoki Péter, a Bon-Bon frontembere, így az együttes fellépései, koncertjei a következő pár hétben elmaradnak – adta hírül a zenekar Facebook-bejegyzésben.

Azt írták, az énekes a lehető legjobb kezekben van, és jelenleg a gyógyulására koncentrál. Arról nem közöltek részleteket, hogy pontosan milyen betegség miatt szorul kórházi kezelésre.

Egyben megkérték a sajtó munkatársait, zenésztársakat, ismerősöket, hogy „megértéssel kezeljék a helyzetet a zenekar tagjai felé, és hagyják Pétert nyugodtan gyógyulni és pihenni”.

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