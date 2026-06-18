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Kultúra

Tarr Zoltán: Néhány héten belül átfuthat a médiatörvény módosítása

Varga Jennifer / 24.hu
Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban.
admin Polák Zsóka
2026. 06. 18. 12:30
Varga Jennifer / 24.hu
Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban.
A miniszter szerint a céljuk az, hogy az új közmédia szórakoztasson, és helyreállítsa a társadalom lelki és szellemi egészségét.

A médiatörvény módosítása a reményeink szerint néhány héten belül át fog futni a parlamenten, és akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy a közmédia életében egy új korszak, egy új lehetőség jöjjön el, amelynek a végén lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a közmédia vezetésére pályázaton egy új vezetőt válasszunk

– mondta el egy Facebook-videóban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Elmondta, hogy a médiatörvény módosításának általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakításának újabb lépése. A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjanak férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan.

Egy miniszteri biztost neveztünk ki, aki koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. A célunk az, hogy egy olyan közmédiát hozzunk létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. Szórakoztat, és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon az után a 16 év után, amely pusztítását mindennap érezzük a mai napig.

– tette hozzá.

A médiatörvény átalakításáról Polyák Gáborral beszélgetett lapunk:

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