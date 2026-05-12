Öt év után hirtelen behúzták a kéziféket az albérletárak

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
2026. 05. 12. 14:26
A koronavírus-járvány óta nem volt példa hasonlóra.

Meglepő következtetésre jutott a KSH és az ingatlan.com által közösen, hónapról hónapra kiadott lakbérindex legfrissebb verziója, hiszen egyértelműen kimutatta: áprilisban az egész országban stagnáltak az albérletárak.

A kutatás szerint Budapesten 0,1 százalékos csökkenés, országos szinten pedig 0,2 százalékos növekedés volt tapasztalható, ami lényegében elhanyagolható, így elmondhatjuk, hogy a piac egy helyben toporgott.

Ezek az adatok a március havi adatokhoz mérten – akkor az országos, illetve a fővárosi adat is +1,6 százalék volt – mutatják meg igazán az erejüket, de az éves összehasonlítás adatait is érdemes megfigyelni: eszerint Budapesten 4,9, Magyarország teljes egészét nézve pedig 6,5 százalékos emelkedés történt.

Mindezt összevetve nyugodt szívvel állítható, hogy a lakbérek 2025 és 2026 áprilisa között kisebb növekedést mutatnak, mint a nettó keresetek, a piac pedig behúzta a kéziféket.

KSH-ingatlan.com lakbérindex

Hasonlóra legutóbb a koronavírus-járvány idején volt példa – mondta el Balogh László, az ingatlan.com szakértője, aki hozzátette: a drágulás a nyugat-európai tempóhoz hasonló üteme fenntarthatónak látszik, oka pedig az Otthon Start Program, amely rengeteg bérlőt szívott el az albérletpiac kereseti oldaláról, a helyzet pedig befektetői szempontból is romlott.

A fővárosban május első hetében egyébként 250 ezer forint volt a medián bérleti díj, egyes kerületek azonban jóval olcsóbbak ennél, hiszen Csepelen, Kispesten és Kőbányán átlagosan már 200 ezer forintért is találhatunk otthont.

Ezek az összegek sokak számára persze még mindig kibírhatatlan tehert jelentenek, de mit lehetne tenni azért, hogy a helyzet normalizálódjon? Korábban részletes cikkben próbáltunk meg erre válaszokat találni.

A világméretű problémát sok nagyvárosban a bérleti díjak befagyasztásával, vagy legalább a drágulás lelassításával próbálták kezelni, de valóban elég ennyi a sikerhez?

