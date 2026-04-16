Szórakozás

Megérkezett az első mozgókép az AI-jal feltámasztott Val Kilmerről az utolsó szerepében

EuropaNewswire / Gado / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 04. 16. 08:44
Öt évvel 2025-ben bekövetkezett halála előtt Val Kilmert választották ki Fintan atya szerepére az As Deep as the Grave című filmben, a színész azonban betegsége miatt végül nem tudott részt venni a forgatáson.

A filmet író és rendező Coerte Voorhees azt nyilatkozta, hogy mindenképpen Kilmert szerette volna a szerepben látni:

Nagyrészt rá szabtuk a szerepet. Az egész az ő indián örökségére, valamint a délnyugathoz fűződő kapcsolatára épült

– fogalmazott a rendező. Voorhees végül úgy döntött, hogy a generatív mesterséges intelligencia segítségével megvalósítja az eredeti víziót és Kilmer főszereplésével készíti el a filmet. A színész családja támogatta a döntést, sőt, fiatalkori fotókat is biztosítottak Valmer AI-változatának létrehozásához.

Itt az első előzetes

A Las Vegasban rendezett CinemaConon mutatták meg először a film előzetesét, amiben Kilmer teljes AI-valójában tűnik fel.

Ajánlott videó

Csak az okos lány tudja tökéletesen megoldani ezt a kvízt a Magyar népmesékből
Még idén férjhez menne Radics Gigi: legalább 300 fős lesz a lagzi és az énekesnő kislánya is fontos szerepet kap majd
Gratulált Magyar Péternek Dean Norris, a Breaking Bad magyar származású színésze
Erdélyi Mónika a családjával együtt elhagyta volna Magyarországot, ha a Fidesz marad kormányon
Pócs János: A Fideszben nincs más, aki főnixmadárként a semmiből képes felemelkedni, csak Orbán Viktor
