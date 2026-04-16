Megérkezett az első mozgókép az AI-jal feltámasztott Val Kilmerről az utolsó szerepében

Öt évvel 2025-ben bekövetkezett halála előtt Val Kilmert választották ki Fintan atya szerepére az As Deep as the Grave című filmben, a színész azonban betegsége miatt végül nem tudott részt venni a forgatáson.

A filmet író és rendező Coerte Voorhees azt nyilatkozta, hogy mindenképpen Kilmert szerette volna a szerepben látni:

Nagyrészt rá szabtuk a szerepet. Az egész az ő indián örökségére, valamint a délnyugathoz fűződő kapcsolatára épült

– fogalmazott a rendező. Voorhees végül úgy döntött, hogy a generatív mesterséges intelligencia segítségével megvalósítja az eredeti víziót és Kilmer főszereplésével készíti el a filmet. A színész családja támogatta a döntést, sőt, fiatalkori fotókat is biztosítottak Valmer AI-változatának létrehozásához.

Itt az első előzetes

A Las Vegasban rendezett CinemaConon mutatták meg először a film előzetesét, amiben Kilmer teljes AI-valójában tűnik fel.

EXCLUSIVE: Val Kilmer has been resurrected by AI to star in the new movie „As Deep as the Grave.” Here’s a first look at the film’s trailer. Kilmer’s digital return has the support of his daughter, Mercedes, who previously told Variety: „He always looked at emerging technologies… pic.twitter.com/iSGBxcc7Ji — Variety (@Variety) April 15, 2026