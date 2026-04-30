„A Fideszt mindig is két dolog zavarta: a valóság és az önállóan gondolkodó ember” – Thuróczy Szabolcs a kormányváltásról

A Magyar Hangnak adott interjút Thuróczy Szabolcs, amelyben többek közt arról beszélt, szerinte az exkormánypártban még mindig nem látják, miért így alakult a választás, valamint az ország jövőjével és az ígért elszámoltatással kapcsolatos gondolatait is kifejtette.

Nem értik, hol hibáztak

Az Aranyélet színésze úgy látja, a Fidesz politikusai és a hajdani NER holdudvarába tartozó közszereplők nem értik, hol hibáztak, minek köszönhető a történelmi mértékű választási vereségük. „Kígyóvállúznak, aztán fel vannak háborodva, hogy nem kellenek a fiataloknak” – hozta példának. Mikor Kövér László Bayer Showban tett megszólalására terelődött a szó, miszerint „vállalni kell a vitákat a gyerekeinkkel is, nem mondhatjuk, hogy »szabadsága van ezt gondolni«, mert nincs szabadsága ezt gondolni”, Thuróczy a következőképp fogalmazott:

Nemhogy elment, de elszáguldott mellettük a valóság. Hogy lehet ilyeneket is mondani, mint amiket Kövér mond? A Fideszt mindig is két dolog zavarta: a valóság és az önállóan gondolkodó ember.

Hogyan tovább?

Magyar Péter egyértelműen rendszerváltásra kapott felhatalmazást. Ha ezt nem csinálja meg, azt nem bocsátanák meg neki

– emlékeztetett a színész.

Elmondta, bár jelenleg Gulyás Mártonhoz gyóntatópapként járnak megítélése szerint teljesen jelentéktelen emberek, szerinte inkább a Szőlő utcai áldozatoknak kéne nagyobb platformot adni, és meghallgatni őket. Emellett pedig úgy gondolja, a rendőrségnek, az ügyészségnek és a NAV-nak is végeznie kell a dolgát, hogy az irreális számlák és díjazások is előkerülhessenek.

Megnézném, ahogy egy valódi bíró kérdez Rogán Antaltól. Mert nálunk eddig a vádlottak padján Geréb Ágnes volt lábbilincsben, meg Iványi Gábor. Ez jelentette eddig Magyarországon a törvénykezést. A hazaáruló jelzőt rásütötték mindenkire, Orbán Viktor meg azon rötyörészett nyilvánosan, hogy az ellenzék is benne van a nemzetben, mint Himnuszban a balsors

– fogalmazott Thuróczy.