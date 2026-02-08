Hétfőn reggel kilenc órától tartják meg Iványi Gábor büntetőperének előkészítő ülését a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség hetvennégy esztendős vezető lelkészének csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak vádja miatt kell felelnie a bíróságon.

Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke vasárnap azt írta, hogy

hétfőn fél órával a tárgyalás kezdete előtt a bíróság Markó utcai épülete előtt gyülekeznek majd a Politikai Üldözöttekért Alapítvány képviseletében, hogy elkísérjék Iványi Gáborékat az első büntetőbírósági tárgyalásukra.

Az ügyészség tavaly novemberben közölte, hogy csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emeltek vádat több ellenzéki közéleti szereplő ellen. Eszerint Iványi mellett Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, valamint két további társuk ellen lép fel így az igazságszolgáltatás. A vádlottak ellen sajtóhírek szerint az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Mint ismert, az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél röviddel az előző országgyűlési választások előtt, 2022. február 16-án hajtott végre látványos razziát a NAV. A vádirat szerint a egyház Dankó utcai ingatlanában a jelenlévők egy része a helyszínt biztosító pénzügyőrök sorfalánál erőszakos magatartással akadályozta a hivatalos eljárást.

Fekete-Győr tavaly nyáron jelentette be, hogy megalapították a a Politikai Üldözöttekért Alapítványt. A szervezet azoknak kíván segítséget nyújtani, akiket „az Orbán-rendszer a célkeresztjébe állított”, és dokumentálni is akarják az ilyen eseteket.

A momentum volt elnöke egy tavaly novemberi tüntetésen a Dankó utcában arról beszélt, hogy szerinte napról napra nő azok száma az országban, akiket a rezsim megpróbált ellehetetleníteni. Szerinte ők nem bűnt követtek el, ellenkezőleg, egy szabad és tisztességes Magyarországért álltak ki. Fekete Győr úgy látta, közös felelősségünk, hogy ezeknek az embereknek ne hagyjuk a történetét a hatalom akarata szerint alakulni, és ezért hozták létre a Politikai Üldözöttekért Alapítványt.

Fekete-Győr szerint a Dankó utca a szolidaritás szimbólumává, egyben az Orbán-rendszer embertelenségének a jelképe is lett.

A Momentum egykori elnöke az Iványiék ellen felhozott vádakról akkor azt mondta: a rendszer azokat vádolja most hivatalos személy elleni erőszakkal, akik maguk álltak ki az állami erőszak ellen, akik békésen, egymásba kapaszkodva védték az épületet és az Oltalomhoz (Iványiék karitatív szervezete) forduló, nehéz sorsú emberek méltóságát.