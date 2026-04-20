Bayer Zsolt darált, Kövér László sátánozott

A Hír TV Bayer Show című műsorában arra keresték a választ, miért alakult így az idei választás eredménye. Az elmúlt hét iratmegsemmisítős híreire reagálva Bayer Zsolt műsorvezető még az interjú előtt ledarálta az adásmenetet és Magyar Péter fotóját, mondván, ne találják meg a házkutatásnál. (Kövér László és a közönség ezt viccesnek tartotta.)

A Fidesz bukását az Országgyűlés távozó elnöke gyakorlatilag azzal magyarázta, hogy az egy mélyebb, civilizációs válság oka. Kövér László elismerte, nem ért ahhoz, amiről beszél, de nem ért egyet azokkal, akik bocsánatot kértek Hann Endrétől, aki szerinte csak saccolt, maga is hozzájárult a Medián felméréseivel a mozgósításhoz.

Ugyanakkor jelezte: a kormánypárt köreiben fel sem mérték a közösségi média, az online tér mozgósító erejét. Szerinte a fiataloknak se okuk, se erkölcsi alapjuk nem volt arra, hogy elutasítsák a Fideszt,de még a jobboldali szülők többsége sem fordított elég figyelmet arra, hogy meggyőzze gyermekét arról, csak a Fidesz–KDNP jelent biztonságos jövőt. Kövér László aggódik ezért a generációért, mert olyan manipulációnak vannak kitéve, amelynél még a leginteligensebbek immunrendszere sem lép működésbe.

Valójában nem tudják, hogy miről döntöttek. (…) Ezekkel a gyerekekkel a politika nyelvén nem lehet beszélgetni.

A két Fidesz-alapító megállaptotta: övék a legszerencsésebb generáció. Kövér László szerint a mostani fiatalok annak dacára boldogtalanok, hogy anyagi értelemben egyetlen nemzedék sem kapott még többet a társadalomtól. A fideszes politikus nem sír a választási bukás miatt, az szerinte nem a politikáról szólt, a Jóisten tudja, mi miért történik. Ha valamiben, akkor az elmúlt 16 évben a kultúra és az oktatás terén vallottak kudarcot – tette hozzá. Azt is mondta: a kívülről irányított mentális rombolás a családokat, a nemzeti identitást vette célba, ami nem lehet más, csak a sátán műve. Abban bízik,

hogy négy év múlva visszafordul, ami van. (…) Lehet, hogy a sátán most csatát nyert, de Jézus Krisztusé a győzelem.

Szerinte valójában ez a Fidesz szellemi tartaléka. Kövér László arra számít, hogy a Tisza Párt borzasztó pusztítást hagy majd maga után. Ő egyébként nem először használta a vallásos retorikát arra, hogy a Fidesz politikai ellenfeleit a sátáni erők szolgálóiként állítsa be, de Orbán Viktor is gyakran magyarázta az elmúlt 16 évben saját hatalmát az isteni gondviseléssel.

Előzőleg, a Hír TV- Sajtóklub című műsorában, Bayer Zsolt azon lamentált, miként lehet megszólítani azokat a fiatalokat, akik ott voltak a Rendszerbontó nagykoncerten. (Azt mondta: ő „rohadtul” nem akarja megszólítani őket, amire Kövér László egyébként úgy reagált, ha akarná, akkor sem tudná.) A leköszönő kormányfő jövőjéről Bayer Zsolt azt mondta: meggyőződése, hogy 37 év után is helye van Orbán Viktornak a politikában..