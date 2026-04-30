Horrorfilmbe illő részletek derültek ki az amerikai TikTok-sztár gyilkossági ügyéről

A Reuters beszámolója szerint sokkoló részletek láttak napvilágot arról a gyilkosságról, amit a vád szerint a TikTok-on igen népszerű előadó, D4vd, azaz David Burke követett el a tavalyi év folyamán. Az előadót idén áprilisban tartóztatták le, miután 2025 szeptemberében a szabálysértés miatt elvontatott Teslája csomagtartójában egy oszló holttest maradványaira bukkantak. Mint a későbbiekben kiderült, az áldozat a 14 éves Celeste Rivas Hernandez volt, aki halálát megelőzően romantikus kapcsolatban állt a nála jóval idősebb Burke-kel.

A TikTok-sztár telefonján a hatóságok az átvizsgáláskor temérdek mennyiségű gyermekpornográfiát is találtak.

Feldarabolta a maradványokat

Az ügy tárgyalása és a nyomozás során napvilágot látott információk szerint a gyilkosság napján Burke áthívta magához Hernandezt, majd halálra szurkálta egy éles tárggyal. A vád szerint ezután Burke egy kisméretű felfújható medencébe helyezte a tinédzser holttestét, majd egy láncfűrész segítségével feldarabolta. Nem tudni, hogy ehhez a folyamathoz más eszközöket is használhatott-e.

A bizonyítékok elrejtéséhez használt medencét, láncfűrészt, ásót, és hullazsákot online, álnevet használva rendelte házhoz, közvetlenül a gyilkosság elkövetése után.

A lány bal kezéről két ujjat is levágtak: az egyiken egy Burke nevét ábrázoló tetoválás volt. A holttest ezen részei a mai napig nem kerültek elő.

El akarta hallgattatni

A nyomozás kiderítette, hogy a gyilkosság indítéka valószínűleg az lehetett, hogy Burke el akarta hallgattatni a kiskorút, aki féltékenységből a zenei karrierje tönkretételével fenyegette őt. Ezt Hernandez azzal akarta véghez vinni, hogy nemes egyszerűséggel kitálal kettejük kapcsolatáról a nyilvánosság előtt.

Lett is volna miről kitálalni, ugyanis a kettejük közti üzenetváltások nemcsak arról árulkodnak, hogy

a lány mindössze 11 éves volt, mikor az előadó először szexuális kapcsolatot létesített vele,

hanem arról is, hogy egy ponton Hernandez teherbe eshetett Burke-től, amelynek kapcsán az esemény utáni tabletta és az abortusz lehetőségét latolgatták megoldásként. A beszélgetésekben többször küldtek egymásnak meztelen fotókat is.

Az előadó ártatlannak vallotta magát a tárgyaláson, valamint ügyvédje, Blair Berk is ragaszkodik hozzá, hogy a többi bizonyíték tisztázni fogja az ügyfelét.