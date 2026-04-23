Robin Schulz is fellép a Strand Fesztivál nulladik napján

Srdjan Stevanovic / Getty Images
1233913833
admin Vincze Miklós
2026. 04. 23. 14:31
Srdjan Stevanovic / Getty Images
1233913833
Így lett teljes a program.

Kevesebb mint öt hónap van már csak hátra a Strand Fesztivál augusztus 19-i nulladik napjáig, aminek programja ma vált teljessé – derül ki a szervezők sajtóközleményéből.

A bejelentés szerint a korábban bejelentett Timmy Trumpet és a Purple Disco Machine mellett a német Robin Schulz is színpadra áll majd.

A nemzeti ünnepet megelőző napon egy sor magyar fellépőt is látni lehet majd, hiszen Majka, a Bagossy Brothers Company, a Honeybeast, a Blahalouisiana és a Hősök is színpadra áll.

A tizenkét év után a Strandra költöző RetroStars keretein belül további fellépők is várhatók, akik a kilencvenes éveket idézik vissza, hiszen jön a 4F Club, a Groovehouse, a Splash, az Erős és Spigiboy, a Kozmix, az FLM, a V-Tech, az Animal Cannibals, Náksi Attila, illetve Mr. President is, akik után Rakonczai Viktor és a zongorája kerül a figyelem középpontjába.

