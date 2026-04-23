A NER bemutatása után most Hegedűs Zsolt táncára irigykedett John Oliver

admin Vincze Miklós
2026. 04. 23. 13:16
A humorista ezúttal is Magyarországra figyelt.

A Last Week Tonight az amerikai televíziózás egyik legnézettebb műsora, így John Olivert minden héten amerikaiak milliói követik. Ezért is volt érdekes, hogy március végén egy egész adást szentelt a közelgő magyarországi választásoknak, valamint a NER-nek és Orbán Viktor személyének, megemlítve a már-már hungarikummá vált Hide The Pain Haroldot, azaz Arató Andrást, illteve az immár leköszönő miniszterelnökként emlegetett Orbánt támogató, önmagának is ellentmondó Rob Schneidert is.

Oliver most újra Magyarországra figyelt, hiszen az április 19-i műsora egy részében az amerikai egészségügyi miniszter, a vírusoktól egyáltalán nem tartó Robert F. Kennedy Jr., illetve a nagy változásokat ígérő, táncával máris világhírűvé váló Hegedűs Zsolt közti fontos különbségekre világított rá.

Imádom! Egy autokrata bukását úgy ünnepelte, mint a legrészegebb nagybácsid egy esküvő utolsó húsz percében. Örülök annak, ami Magyarországon történt, de egy kicsit irgy vagyok, mert ők ezt a fickót kapják egészségügyi miniszternek, mi meg itt ragadtunk ezzel a kigyúrt, ellenszenves alakkal, akiről épp a héten tudtuk meg, hogy egyszer levágta egy elütött mosómedve péniszét

– mondta, utalva arra a történetre, ami néhány nappal ezelőtt, Kennedy önéletrajzi könyvének köszönhetően került napvilágra.

