Kultúra

Ókovács Szilveszter Magyar Péternek: Pár éve még volt nevem, sőt lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett

2026. 04. 21. 08:24
Ókovács Szilveszter reagált Magyar Péter megjegyzésére.
Az Opera főigazgatója a Facebookon reagált Magyar Péter megjegyzésére, hogy ne adja ki október 23-ára haveroknak az épületet.

Magyar Péter a Tisza Párt hétfői frakcióülése után tartott sajtótájékoztatót, amelyen a leendő kormány előtt álló célok és kihívások mellett szóba került az 1956-os forradalom 70. évfordulója is, amely ősszel lesz esedékes. Magyar azt mondta, hogy minden állami vezetőt meghívott, és méltó módon szeretne ünnepelni, egyben van már ötlete a helyszínre is: üzent az Operaház igazgatójának, hogy állami rendezvényt akar tartani ott, ne adja ki „haveroknak” az intézményt október 23-án.

Az üzenet a jelek szerint eljutott Ókovács Szilveszterhez, aki a Facebookon reagált, először is gratulálva Magyarnak a választási sikerhez, „Tiszelt Elnök Úr! Kedves Péter!” megszólítással indítva válaszát. Reményét fejezte ki, hogy folytatódik „a Kormány és kiemelt intézménye, a Magyar Állami Operaház hagyományosan gyümölcsöző együttműködése”, majd hozzátette:

Számos, nálunk töltött alkalommal láthattad, hogy nem a »haveroknak« játszunk, feladataink teljesítését komolyan vesszük.

Felidézte azt is, hogy 2026. október 23-a kapcsán – több hónapja – a Miniszterelnökség érdeklődött megbízottja révén, kaptak is egy 59 m Ft + egyéb költség ajánlatot. „Természetesen a tárgyalás már okafogyott, megállt, így az eredetileg kitűzött centenáriumi Kodály-hangversenyt javaslom azon a dátumon, amennyiben más felsőbb döntés nem születik.”

Pár éve még volt nevem, sőt lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett – mi van, ha nem olvasok Telexet? –, ott a telefonod. Vagy legalább egy munkatárs. De biztos majd legközelebb

– zárta bejegyzését.

Ókovács Szilveszter nemrég lapunknak nyilatkozott, többek között olyan kérdésekről: számít-e arra, hogy kitöltheti mandátumát, illetve milyen a viszonya a Tisza színeiben parlamentbe jutott Rost Andreával, mióta összeszólalkoztak az igazgatói pályázat kapcsán.

