Júliusban Budapesten koncertezik Morrissey

11 év után, 2026 nyarán tér vissza Budapestre Morrissey, a brit pop egyik legbefolyásosabb alakja. Július 12-én, a Barba Negrában lép fel.

Morrissey 25 albumával került be az Egyesült Királyság slágerlistájának első tíz helyezettje közé: 15 szóló és 10 Smiths lemezzel. 1992-es Hollywood Bowl koncertje megdöntötte a Beatles addigi rekordját, a valaha volt leggyorsabban teltházas koncertként. Kapott már Ivor Novello-díjat a brit zene sikeréhez történő kimagasló hozzájárulásáért, de nemrégiben Social Vanguard-díjat is kapott az állatok jogai iránti kiemelkedő szolgálatáért és elkötelezettségéért.

2013-ban megjelent önéletrajzi könyve minden idők második leggyorsabban eladott memoárja lett, hat hétig vezetve az angol eladási listát. Szólódalait többek között David Bowie, Nancy Sinatra, a The Killers, Thelma Houston, Chrissie Hynde, a The Pretenders, a My Chemical Romance és Christy Moore is feldolgozták.

A The Smiths alapító énekeseként négy legendás albumot adott ki, rajtuk olyan himnuszokkal, mint a This Charming Man, a How Soon Is Now? és a There Is A Light That Never Goes Out. Amikor Morrissey szólókarrierbe kezdett, nagy hatású dalainak sora olyan felvételekkel folytatódott mint a Suedehead, az Everyday Is Like Sunday, az Irish Blood, English Heart, vagy a First of the Gang to Die.

Morrissey legújabb albuma, a Make-up is a Lie az ötödik olyan egymást követő lemeze, amelyet Franciaországban vettek fel, és amelyről azt mondja: „A zenének a legjobb demokráciának kellene lennie, korlátok nélkül, és a legjobbját nem könnyű kategorizálni. Szeretem a zenében elfoglalt helyemet, és mindig arra törekszem, hogy a dolgokat valahogy másképp mondjam el.”

A budapesti koncertre először a regisztrált Live Nation tagok tudnak jegyet váltani április 23-án 10 órától, a teljes körű jegyértékesítés április 24-én 10 órakor indul.