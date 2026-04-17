Dopeman: a Tisza azért nem fog orbánozni, mert „Orbán alatt nem éltek szarul a magyarok”

Erős videókat tett közzé Facebook-oldalán a kétezres években még egy Orbán-szobor fejét rúgó, az elmúlt években azonban már a kormánypárt támogatójává vált Dopeman, aki ezúttal sem fukarkodott a hajmeresztő állításokkal.

A rapperből egyre inkább influenszerré vált Pityinger azt állítja, hogy a Tisza győzelme óta folyamatosan zaklató telefonhívásokat kap:

Nagyon érdekes figurák hívnak, megerősítve ezzel abban, hogy azt hiszem, én állok a normalitás talaján, és nem ők. Amikor a szoborfejet rúgtam el, akkor fideszesek nem hívogattak, szóval ez vadabb brigád

– mondta, majd egy másik rövid felvételen a gyurcsányozás és orbánozás közti fontos különbséget próbálta megtalálni.

A Fidesz azért tudott mutogatni Gyurcsányra, meg elmúlt nyolc évezni, mert Gyurcsány alatt szarul éltek a magyarok. Viszont a Tisza Párt azért nem fog tudni orbánozni, mert Orbán alatt nem éltek szarul a magyarok. Ha a Tisza Párt mindent jól fog csinálni, akkor nem is kell, hogy mutogasson bárkire

– hangzik el, a gondolatmenet rövidesen azonban hirtelen még komplexebbé válik:

Viszont ha Abdul majd masszírozgatja a csajodat, meg fölmegy a rezsiszámla, akkor kell mutogatnivaló. Viszont akkor hova mutogatsz? Oda, ahol nem volt Abdul, és nem volt magas a rezsiszámla?

Dopeman az elmúlt hónapokban számtalanszor tett hasonló ízű megjegyzéseket: máriusban előbb „Tiszás faszokról” beszélt, majd a Kremlbe vágyott, karácsonykor pedig verset is írt a most leköszönő miniszterelnöknek.