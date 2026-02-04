joni mitchellmeryl streepéletrajzi film
Film készül Joni Mitchell életéről, Meryl Streep játssza majd az énekesnőt

2026. 02. 04. 15:38
Korábban 2026-ra ígérték a premiert, erre azonban nem maradt már igazi esély.

A nyolszoros Grammy-díjas énekesnőről, dalszerzőről és festőművészről, Joni Mitchellről a közeljövőben tényleg elkészül a rég várt életrajzi film, amelyet a Majdnem híres mögött is álló Cameron Crowe jegyez.

A régóta csúszó projektről a rendező 2023-ban azt mondta, hogy reményei szerint 2026-ban be is fogják mutatni a végeredményt, ez azonban annak fényében nem tűnik igazán lehetségesnek, hogy a forgatás egyelőre még el sem kezdődött.

Crowe korábban már elárulta, hogy a forgatókönyv Mitchell memoárján alapul majd, a projektre megnyert színészekről és színésznőkről azonban semmit sem lehetett tudni.

Egészen mostanáig, hiszen a Guardian cikkéből kiderül: Mitchellt biztosan Meryl Streep fogja alakítani.

Az értesülést az énekesnő lemezkiadójának feje is megerősítette, a stáb többi tagjának kiléte egyelőre még kérdéses, így a fiatal Mitchell esetében sem biztos, hogy Anya Taylor-Joy vagy Amanda Seyfried kapja-e a szerepet.

