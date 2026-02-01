Az erdélyi reformátusok kiléphetnek a Református Egyházak Világközösségéből, mert az szerintük túl liberális

Az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja, vagy elgondolkodik azon, hogy kilép a 2010 óta létező Református Egyházak Világközösségéből, vagy felfüggeszti tagságát – mondta Kolumbán Vilmos, az egyházkerület püspöke szombaton az M1-en.

Az egyházi vezető Pécsen, a hercegszőlősi zsinat 450. évfordulóján hirdetett emlékév alkalmából arról beszélt: a Világközösség nagygyűlési anyaga olyan teológiai álláspontokat képvisel, amelyekkel nem tudnak azonosulni, ezért azok felülvizsgálatát kérik.

Nekünk egy világos, biblikus álláspontot kell közvetíteni, és képviselni. Egy olyan álláspontot, amely az elmúlt 450 esztendőben megtartotta a reformátusságot, megtartotta azt a kultúrát, amit a magyar reformátusság jelentett a Kárpát-medencében

– fogalmazott, majd így folytatta:

Éppen ezért mi identitáserősítő és a református öntudatot erősítő közleményekben vagyunk érdekeltek, illetve olyan teológiai álláspontot képviselünk, amely a hagyományos, biblikus értelemben és hitvallásos értelemben vett családmodellt, életszemléletet és a hétköznapi valósághoz való odafordulást, odafigyelést eredményezi, és ezt követi.

Az MTI híre szerint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Géresi Róbert ugyanezen az eseményen a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos, nemrég egy magyar politikus letartóztatását is magával hozó botrányról is megosztotta a véleményét: eszerint ők

az igazság feltárása melletti kölcsönös megbocsátás

nézetét vallják.

Mindezek mellett az itt lévő, közöttünk lévő jogtalanságot nem lehet megkerülni, és annak az irányába imádkozunk és szolgálunk, hogy ezek a folyamatok – ha már elindultak – akkor helyes irányba tartsanak,

a közép-európai népeknek ugyanis az az elemi érdeke, hogy összetartsanak és megkeressék a közös utat – tette hozzá.