Nem fehér színésznő játssza Szép Helénát Nolan Odüsszeiájában, Elon Musk máris rohant a billentyűzetért

Nemrég kiderült, hogy Christopher Nolan filmre viszi Homérosz Odüsszeiáját, a stábban pedig Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway, és Mia Goth mellett Lupita Nyong’o is szerepet kap, sőt, utóbbi egyenesen Szép Heléna bőrébe bújik.

A Zeusz és Léda gyermekeként született Heléna kulcsszerepet játszott a trójai háború kitörésében, így a kenyai gyökerű, Oscar-díjas színésznő tulajdonképpen az egyik főszerepet kapta.

A felfoghatatlan vagyona és furcsa magánélete mellett sajátságos nézeteiről is jól ismert, Epstein szigetére sokáig ellátogatni vágyó Elon Musknak ez egyáltalán nem tetszett, hiszen az X-en átemelte egy másik felhasználó posztját, ami így szólt:

Trójai Heléna világos bőrszínű volt, szőke, és az övé volt „az arc, ami ezer hajót indított el”, mivel annyira gyönyörű volt, hogy a férfiak háborúzni kezdtek érte. Azok a szereplőválasztások, amik a történetet alapjaiban teszik inkoherenssé, azt mutatják, hogy sosem a történet volt a lényeg, és a szerzőt sértik meg.

Musk röviden hozzáfűzte:

Chris Nolan elveszítette az integritását.

– vette észre az Independent.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

A véleménnyel nem mindenki értett egyet, hiszen van, aki kiemelte: az Odüsszeia egy legenda, nincs történelmi bizonyíték arra, hogy Heléna egyáltalán létezett, a bőrszínéről pedig nem is esett szó, így Nolan biztosan nem megy szembe azzal, amit évezredekkel ezelőtt Homérosz leírt.

Egy másikuk egészen más irányból közelítette meg a problémát:

Ha egy halhatatlan isten hattyúvá változtatta magát, megerőszakolt egy fehér, vagy bármilyen bőrszínű nőt, aki aztán tojást rakott, abból pedig Lupita kelt ki, nem az lenne az első kérdésem, hogy miért fekete.

Az Odüsszeia július 17-én érkezik a tengerentúli mozikba. A magyarországi bemutató dátuma egyelőre nem ismert.