Mire elég 80 dühös újságíró, ha rájuk ront az Orbán-rezsim? – belülről élhetjük át az Index bekebelezését

Néha azt gondolom, hogy nem is az újságunkból áradó szabadság zavarta a hatalmat, hanem hogy ennyire összetartó volt a közösségünk. Miközben a magyar kormány egész iparágakat uralt le, velünk évtizedeken át nem tudott mit kezdeni, és amikor végül ránk támadt, akkor sem úgy sikerült, mint tervezte
– kezdi Földes András az Index-botrány történetének ismertetését.
Földes nemcsak rendezője a filmnek, hanem narrátora és szereplője az eseményeknek, így az ő szubjektív elmeséléséből ismerhetjük meg, hogyan ragadta magához a NER az egyik legolvasottabb online újságot.
