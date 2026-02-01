Mire elég 80 dühös újságíró, ha rájuk ront az Orbán-rezsim? – belülről élhetjük át az Index bekebelezését

Földes András végigkamerázta, hogyan kebelezte be a hatalom az Indexet, az egyik legnagyobb független szerkesztőséget. A 80 dühös újságíró túlmutat a sajtótörténeti események dokumentálásán, Földes és az új Telex-szerkesztőség személyes történetei azt mesélik el, hogyan maradnak velünk a traumák, ha a hatalom éveken keresztül kénye-kedvére gyomorszájba vág, majd teljesen a földre teper. Az újság végjátékáról megszólal a volt Index-vezetés, a bűnbaknak kikiáltott ügyvéd és számos érintett újságíró is.

Néha azt gondolom, hogy nem is az újságunkból áradó szabadság zavarta a hatalmat, hanem hogy ennyire összetartó volt a közösségünk. Miközben a magyar kormány egész iparágakat uralt le, velünk évtizedeken át nem tudott mit kezdeni, és amikor végül ránk támadt, akkor sem úgy sikerült, mint tervezte – kezdi Földes András az Index-botrány történetének ismertetését. Földes nemcsak rendezője a filmnek, hanem narrátora és szereplője az eseményeknek, így az ő szubjektív elmeséléséből ismerhetjük meg, hogyan ragadta magához a NER az egyik legolvasottabb online újságot.