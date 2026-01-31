Így lesz a fizikai dolgok birtoklásából stressz, és így lehet megszabadulni tőle

A minimalizmus mint művészeti irányzat arra törekedett, hogy a lehető legkevesebb eszköz- és anyaghasználattal jöjjenek létre műalkotások. De a fogalom hamarosan több lett ennél: egy életstílus, sőt egy mozgalom alakult ki belőle. A 2000-es években az emberek egy része kezdett belefáradni a túlfogyasztásba, a 2008-as gazdasági válságot követően pedig sokkal tudatosabban költekeztek, így egyre többen átálltak a minimalista életmódra. A 2015-ben megjelent Minimalizmus c. dokumentumfilm még inkább elterjesztette ezt az életmódot.

Mára a minimalizmust új fogalmakkal azonosítjuk, illetve kapcsoljuk össze – zero waste, low waste, fenntartható életmód, környezettudatosság, slow life –, de valójában az alapelv ugyanaz maradt.

Tévhitek a minimalizmussal kapcsolatban

Sokan úgy gondolják, hogy ez egy új keletű dolog. Láthattuk, hogy a közelmúltba nyúlnak az irányzat kialakulásának gyökerei, de tüzetesebben vizsgálva rájövünk, hogy valójában évezredek óta létező dologgal állunk szemben. Már Jézus, Buddha és más bölcsek tanításaiban is az egyszerűség értékét, a minimalizmus elveit fedezhetjük fel.

Nem feltétlenül minimalista egy kockaházban, fekete-fehér berendezési tárgyak között élő ember, vagy akinél egy Carmen Herrera-festmény lóg a falon.

A minimalizmus nem ellentétes a szabadsággal, az örömmel, az élet teljes mértékben való megélésével. Attól, hogy egy otthon minimalista, nem sivár, örömtelen, ahol az üres ruhásszekrény, a kevés tárgy azt sugallja, nem szabad élvezni semmit.

Persze a minimalizmus háza táján találkozhatunk extrém példákkal is. Annette Gartland szabadúszó újságírónak például nincs lakhelye, autója, helyette folyton utazik és erről ír. Dave Bruno összesen 100 fizikális dolgot birtokol. Colin Wrightnak egy hátizsákba belefér mindene. Lehet így is élni, de nem kell ilyen szélsőségesnek lenni ahhoz, hogy valaki minimalista életmódot folytasson.

Gyakran hibásan összekeverik a minimalizmust a rendszerezéssel is. Természetesen kulcsfontosságú egy minimalista számára is a rend, de önmagában csak időleges megoldást hozhat a dolgok rendszerezése. Ugyanígy a lomtalanítás – ha csak a fizikai dolgokra terjed ki – sem hoz valódi változást. Az egész életünket kell lomtalanítani és egyszerűsíteni ahhoz, hogy végleges megoldást találjunk.