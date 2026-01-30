Izland női kivettek egy szabadnapot, és megállt az élet

Tavaly októberben volt ötven éve, hogy Izlandon egy napra jóformán leállt az élet, mivel a nők úgy döntöttek, sztrájkba lépnek. Nemcsak a szó szoros értelmében vett munkahelyükön, hanem ott is, ahol addig úgymond láthatatlanul dolgoztak: nem főztek, nem takarítottak, nem neveltek gyereket. Izland megbénult, a nők pedig megmutatták, hogy bár másodlagos szerepet tulajdonítanak nekik, nem fut nélkülük a szigetország szekere. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Dermedt csend Izlandon erről a történelmi napról és a jelentőségéről mesél.

Imádtuk a hímsoviniszta disznóinkat, imádtuk őket, csak azt akartuk, hogy kicsit változzanak meg – mondja a történelmi sztrájk egyik résztvevője a Dermedt csend Izlandon című dokumentumfilmben, amely az immár 51 évvel ezelőtti történtek résztvevőivel eleveníti fel az eseményeket. A cikk tartalmából Cikkünkből többek között kiderül: Miért lett botrány, amikor tiltakozók tehénnel jelentek meg egy szépségversenyen?

Miként jutottak el odáig az izlandi nők, hogy egy napra felhagynak mindenféle munkával?

Hogy reagáltak erre a férfiak?

