Kezdhetnénk az önmérséklettel, illetve annak hiányával. Káel Csabát, a Nemzeti Filmintézet elnökét, filmügyi kormánybiztost, feszítette a vágy, hogy még hivatali ideje alatt nagyjátékfilmet rendezzen. Nem kisebb emberrel, Lajos Tamás operatőr-producerrel fogott össze, akinek filmgyártó cége, a Szupermodern Stúdió az utóbbi évek számos kiemelt állami támogatásban részesült, méregdrága produkcióját – Semmelweis, Sárkányok Kabul felett –, vagy éppen a néhány éve orrvérzésig vetített, rendszerváltós Orbán Viktor-reklámot készítette.

Közös filmjük, a Magyar menyegző forgatásához a két filmipari tótumfaktum nem pályázott állami támogatásra, mint ahogy a tejüzembe bevackolt cirmos cica sem ragaszkodik már annyira itatós táljához. „Független” filmjük a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

De ne itt kezdjük. Kezdjük Trianonnál.