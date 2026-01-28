filmkritikafilmtvkáel csabamagyar film
Magyar menyegző: hejehuja, hopszahopp, rakenroll

Kovács Tamás és Törőcsik Franciska a Magyar menyegzőben
2026. 01. 28. 20:01
Káel Csaba filmügyi kormánybiztos új rendezése az erdélyi néptáncos világot ürügyként és látványosságként használó romantikus vígjáték, vagyis olyan, mint egy kilencven évvel ezelőtti, irredenta magyar film színesben. A Magyar menyegző elkészülte nagy lehetőség a népzenei és néptáncos világnak, amelyek művészei biztosan nem ilyen filmet érdemeltek. Ilyen jutott. Kritika.

Kezdhetnénk az önmérséklettel, illetve annak hiányával. Káel Csabát, a Nemzeti Filmintézet elnökét, filmügyi kormánybiztost, feszítette a vágy, hogy még hivatali ideje alatt nagyjátékfilmet rendezzen. Nem kisebb emberrel, Lajos Tamás operatőr-producerrel fogott össze, akinek filmgyártó cége, a Szupermodern Stúdió az utóbbi évek számos kiemelt állami támogatásban részesült, méregdrága produkcióját – Semmelweis, Sárkányok Kabul felett –, vagy éppen a néhány éve orrvérzésig vetített, rendszerváltós Orbán Viktor-reklámot készítette.

Közös filmjük, a Magyar menyegző forgatásához a két filmipari tótumfaktum nem pályázott állami támogatásra, mint ahogy a tejüzembe bevackolt cirmos cica sem ragaszkodik már annyira itatós táljához. „Független” filmjük a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

De ne itt kezdjük. Kezdjük Trianonnál.

A cikk tartalmából

Cikkünkben szó lesz például arról, hogy:

  • miben hasonlít a Magyar menyegző a Horthy-korszak irredenta filmjeihez?
  • Melyik szereplő illene be a Sátantangó válogatott alkoholistái közé?
  • Bolondság Fejős Pál és Fábri Zoltán színvonalát számon kérni a kormánybiztoson?
  • Mióta él velünk a vásznon az „álnépiesség” és „operettmagyarság”?
