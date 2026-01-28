bidf 2026budapesti nemzetközi dokumentumfilm fesztiváldél-koreafilmtv
Kultúra

Attól, hogy sikeresen megszöksz Észak-Koreából, még nem lesz könnyű az élet

Észak-dél férfi-nő
BIDF
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 28. 18:58
Észak-dél férfi-nő
BIDF
Hozzánk, a nyugati világban élőkhöz többnyire megszűrt, a mi világnézetünkhöz képest befogadható információk jutnak el Dél-Koreáról. Tudjuk, mi az a K-pop, ehetünk a mi szájízünkhöz alakított koreai ételeket, és a Netflixen is egész pofás választék van K-drámákból. Azt is tudjuk, hogy Észak-Koreában miféle diktatúra van, és bizonyára Kim Dzsongun neve sem ismeretlen. De mennyit tudunk a két Korea viszonyáról társadalmi szinten? Sőt, egy lépéssel tovább merészkedve, tudunk bármit is az északi nők és a déli férfiak közti dinamikáról? A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Észak-dél férfi-nő lebilincselően érdekes történetekkel pótolta az ismereteinket e téren. Kritika.

Anyu, mikor találkozunk újra?

– kiáltja egy csapat felnőtt nő Dél-Korea partjairól az ország északi testvére felé. Válasz természetesen nem jön, hisz a fülek, amik meghallhatnák, túlságosan messze vannak, ha ott vannak még egyáltalán.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Miért olyanok az Észak-Koreából érkezők, mint az újszülöttek?
  • Milyen dolgokat a legnehezebb megszokni a szökés után?
  • Tényleg túl kemények az északi nők a kényelemben felnőtt déli férfiaknak?
  • A diktatúrában elszenvedett borzalmak ellenére is érezhet valaki honvágyat a hazája iránt?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Voith Ági egyik utolsó interjújában: „A fejemben megmaradtam annak a 25 éves, renitens, bohém lánynak, aki voltam”
Orosz dróntámadás ért egy, a magyar határ mellől indult vonatot Ukrajnában, öten meghaltak
Olyan vírus terjed Indiában, amely a WHO szerint akár újabb világjárványt is kirobbanthat
Kvíz: Legendás arcok a filmvászonról – felismered a XX. század legnagyobb magyar színészeit?
Nem szokása, de taktikát váltott Trump a minneapolisi ápoló lelövése után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik