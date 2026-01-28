Anyu, mikor találkozunk újra?
– kiáltja egy csapat felnőtt nő Dél-Korea partjairól az ország északi testvére felé. Válasz természetesen nem jön, hisz a fülek, amik meghallhatnák, túlságosan messze vannak, ha ott vannak még egyáltalán.
A cikk tartalmából
Cikkünkből többek között kiderül:
- Miért olyanok az Észak-Koreából érkezők, mint az újszülöttek?
- Milyen dolgokat a legnehezebb megszokni a szökés után?
- Tényleg túl kemények az északi nők a kényelemben felnőtt déli férfiaknak?
- A diktatúrában elszenvedett borzalmak ellenére is érezhet valaki honvágyat a hazája iránt?
