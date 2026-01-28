Hozzánk, a nyugati világban élőkhöz többnyire megszűrt, a mi világnézetünkhöz képest befogadható információk jutnak el Dél-Koreáról. Tudjuk, mi az a K-pop, ehetünk a mi szájízünkhöz alakított koreai ételeket, és a Netflixen is egész pofás választék van K-drámákból. Azt is tudjuk, hogy Észak-Koreában miféle diktatúra van, és bizonyára Kim Dzsongun neve sem ismeretlen. De mennyit tudunk a két Korea viszonyáról társadalmi szinten? Sőt, egy lépéssel tovább merészkedve, tudunk bármit is az északi nők és a déli férfiak közti dinamikáról? A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Észak-dél férfi-nő lebilincselően érdekes történetekkel pótolta az ismereteinket e téren. Kritika.

Anyu, mikor találkozunk újra? – kiáltja egy csapat felnőtt nő Dél-Korea partjairól az ország északi testvére felé. Válasz természetesen nem jön, hisz a fülek, amik meghallhatnák, túlságosan messze vannak, ha ott vannak még egyáltalán. A cikk tartalmából Cikkünkből többek között kiderül: Miért olyanok az Észak-Koreából érkezők, mint az újszülöttek?

Milyen dolgokat a legnehezebb megszokni a szökés után?

Tényleg túl kemények az északi nők a kényelemben felnőtt déli férfiaknak?

A diktatúrában elszenvedett borzalmak ellenére is érezhet valaki honvágyat a hazája iránt? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek