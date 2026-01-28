Bodrogi Gyula Voith Ágiról: A legjobb barátok voltunk

81 éves korában meghalt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő. A halálhírt Bóta Gábor színházkritikus a közösségi médiában osztotta meg, miután felhívta őt a színésznő férje, Bodrogi Gyula. A Nemzet Színésze az Indexnek telefonon is megerősítette a hírt.

Noha Bodrogi és Voith Ági több mint 40 éve nem éltek már együtt, hivatalosan a mai napig nem váltak el. Házasságukból egy gyermekük született, Bodrogi Ádám.

A legjobb barátok voltunk. Telefonon mindennap tartottuk a kapcsolatot, még az utolsó napokban is. Most nagyon nehéz beszélni, bármit is mondani

– mondta a lapnak Bodrogi Gyula.

Mint ismert, a színésznő decemberben tüdőgyulladással került kórházba, azonban az ünnepekre már hazaengedték, az év utolsó napjait otthonában tölthette. Bodrogi Gyula a Blikknek azt is elmondta, hogy a karácsonyt együtt töltötték, s azóta is mindennap beszéltek.

Voith az egyik utolsó interjújában így beszélt: