Mik lesznek a villányi sváb konyha régi-új ízei?

2026. 01. 24. 14:20
A Gere család megújult éttermében ismerkedtünk velük, meg egy szőlőfajtával, amivel azonnal dűlőket, dombokat kellene beteríteni – mondjuk, akkor nem maradna titok.

Álmos hétköznap a tél még be nem fagyott, be nem havazott elején, egy-két hely van nyitva a villányi pincesoron, na meg a Gere család kóstolóháza és étterme, az alapító Attiláról és a birtokot mostanra átvevő lányáról, Andreáról elnevezett A.Gere. Ennek borbárját-szalonját és éttermét is megújították belsőépítészetileg (tervező: Varró Zoltán), és az étterem is részben új kezekbe került Farkas Richárd tanácsadó séf révén, aki az őriszentpéteri Pajtával szerzett magának nevet.

A 90-es évekbeli hőskor után a borok „kevesebb tannin, kevesebb bőrfotel az ízben, több finom elegancia” irányba fordultak, magamnak úgy fordítom le az étterem formálódó irányát, mint ami ezt követi le – bár vagy tíz éve jártam az akkor még Mandulának hívott étteremben ugyanitt, és az sem volt drabális, sőt.

  • Hogyan fest a sváb-mediterrán találkozás egy borászat éttermének konyháján?
  • Mit emel ki a sváb örökségből egy azzal kívülállóként megismerkedő séf?
  • Mi az a pekmez? (Nincs köze a pekes kiflihez.)
  • És mi Villány könnyen lehet, hogy legjobb, de lényegében titkos szőlőfajtája?
