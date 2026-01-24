Mik lesznek a villányi sváb konyha régi-új ízei?

Álmos hétköznap a tél még be nem fagyott, be nem havazott elején, egy-két hely van nyitva a villányi pincesoron, na meg a Gere család kóstolóháza és étterme, az alapító Attiláról és a birtokot mostanra átvevő lányáról, Andreáról elnevezett A.Gere. Ennek borbárját-szalonját és éttermét is megújították belsőépítészetileg (tervező: Varró Zoltán), és az étterem is részben új kezekbe került Farkas Richárd tanácsadó séf révén, aki az őriszentpéteri Pajtával szerzett magának nevet.

A 90-es évekbeli hőskor után a borok „kevesebb tannin, kevesebb bőrfotel az ízben, több finom elegancia” irányba fordultak, magamnak úgy fordítom le az étterem formálódó irányát, mint ami ezt követi le – bár vagy tíz éve jártam az akkor még Mandulának hívott étteremben ugyanitt, és az sem volt drabális, sőt.