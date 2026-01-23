johann straussjoseph haydnstrausshaydn
Bezárják Strauss, Schubert és Haydn bécsi lakásait, mert a városnak nincs rájuk pénze

2026. 01. 23. 12:21
Az ok a takarékoskodás, a megszorítások pedig távolról sem érnek véget ennyivel.

Ideiglenesen bezárják a lakást, ahol Franz Schubert osztrák zeneszerző meghalt, de Johann Strauss, valamint Joseph Haydn egykori otthonára is ugyanez a sors vár – jelentette be pénteken a bécsi múzeumok igazgatója.

Mindnyájunknak takarékoskodnunk kell – ez a valóság, amelyben élünk

– tette hozzá Marti Bunzl, a számos történelmi emlékhelyet tömörítő Wien Museum vezetője.

Az intézmény pénzügyi igazgatója, Christina Schwarz szerint ez az állapot két éven át is fennállhat, hiszen Bécs vezetése a tavalyi 29,7 millióval szemben csak 28,4 milliót ad a fenntartásra, az összeget 2027-ben pedig várhatóan tovább csökkentik majd.

Schubert utolsó otthona az újévben már ki sem nyitott, Haydn háza, illetve Strauss lakása pedig március 2-tól nem fogad látogatókat.

A lista ezzel még nem ér véget, hiszen

  • már zárva tart az 1407-ben készült freskóiról híres középkori bálterem, a Neidhart Festsaal,
  • a Schubert szülőházát meglátogatni vágyók március 2-tól szintén zárt kapuval találják majd szembe magukat,

az osztrák fővárosban pedig több múzeumban is csökkentik a nyitvatartási időt.

Erre a sorsra jut rövidesen a

  • Prater Museum,
  • a Hermész-villa,
  • Otto Wagner steinhofi temploma,
  • a szintén Wagner tervei szerint született, Hietzingben lévő császári váróterem,
  • valamint a Karlsplatzon álló Imperial Hofpavilon múzeuma is.

