Nincs ember, aki magára ne ismerne Hamletben. Annak ellenére (vagy épp azáltal), hogy nincs a világon még egy olyan ember, mint Hamlet. Hamlet: Hamlet. Egyéniség. Önmagában egy világ.
Géher István körvonalazza így a nagy dráma főhősét Shakespeare-monográfiájában. Hogyan lett Hamlet mindannyiunké, és hogyan leszünk mindannyian Hamletek? Ha ennyire különleges és hasonlíthatatlan egyéniség, miért látjuk őt úgy, mintha tükörbe néznénk?
- Hogyan lett Hamlet mindannyiunké, és hogyan leszünk mindannyian Hamletek?
- Hogy mondhat olyat valaki fia halálának másnapján, hogy „ma kell visszamennem Londonba, mert most van szabad ló”?
- Megérdemelte volna Paul Mescal gazdag homlokráncjátéka az Oscar-jelölést?
- Miről nem szóltak Chloé Zhaónak?
- Mi tudható a valóságban Shakespeare-ék házasságáról, és az miért nem számít?
