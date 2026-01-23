Felejtsük el, hogy „minden nagy férfi mögött áll egy nő”. Inkább az a helyzet, hogy minden nagyszerű nő elé beáll egy férfi, hogy el- és lenyomja. A most mozikba került Hamnetben ezt a férfit William Shakespeare-nek hívják, de nem ő érdekli az Oscar-díjas rendezőt, Chloé Zhaót. Hanem Agnes, a drámaíró felesége, aki végül megérti, hogy a férje máshogyan gyászolja korán elhalt fiukat, mint ő. Azt pedig nem szabad hagyni, hogy a történeti források megzavarják a művészi koncepciót. Kritika.

Nincs ember, aki magára ne ismerne Hamletben. Annak ellenére (vagy épp azáltal), hogy nincs a világon még egy olyan ember, mint Hamlet. Hamlet: Hamlet. Egyéniség. Önmagában egy világ. Géher István körvonalazza így a nagy dráma főhősét Shakespeare-monográfiájában. Hogyan lett Hamlet mindannyiunké, és hogyan leszünk mindannyian Hamletek? Ha ennyire különleges és hasonlíthatatlan egyéniség, miért látjuk őt úgy, mintha tükörbe néznénk? A cikk tartalmából Erről lesz szó a cikkben: Hogyan lett Hamlet mindannyiunké, és hogyan leszünk mindannyian Hamletek?

Hogy mondhat olyat valaki fia halálának másnapján, hogy „ma kell visszamennem Londonba, mert most van szabad ló”?

Megérdemelte volna Paul Mescal gazdag homlokráncjátéka az Oscar-jelölést?

Miről nem szóltak Chloé Zhaónak?

Mi tudható a valóságban Shakespeare-ék házasságáról, és az miért nem számít? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek