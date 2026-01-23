chloe zhaofilmkritikafilmtvhamnet
Megírni a Hamletet nagy dolog, gyereket nevelni még nagyobb

Jessie Buckley a Hamnet című filmben.
Jessie Buckley a Hamnet című filmben.
2026. 01. 23. 19:35
Jessie Buckley a Hamnet című filmben.
Jessie Buckley a Hamnet című filmben.
Felejtsük el, hogy „minden nagy férfi mögött áll egy nő”. Inkább az a helyzet, hogy minden nagyszerű nő elé beáll egy férfi, hogy el- és lenyomja. A most mozikba került Hamnetben ezt a férfit William Shakespeare-nek hívják, de nem ő érdekli az Oscar-díjas rendezőt, Chloé Zhaót. Hanem Agnes, a drámaíró felesége, aki végül megérti, hogy a férje máshogyan gyászolja korán elhalt fiukat, mint ő. Azt pedig nem szabad hagyni, hogy a történeti források megzavarják a művészi koncepciót. Kritika.

Nincs ember, aki magára ne ismerne Hamletben. Annak ellenére (vagy épp azáltal), hogy nincs a világon még egy olyan ember, mint Hamlet. Hamlet: Hamlet. Egyéniség. Önmagában egy világ.

Géher István körvonalazza így a nagy dráma főhősét Shakespeare-monográfiájában. Hogyan lett Hamlet mindannyiunké, és hogyan leszünk mindannyian Hamletek? Ha ennyire különleges és hasonlíthatatlan egyéniség, miért látjuk őt úgy, mintha tükörbe néznénk?

A cikk tartalmából

Erről lesz szó a cikkben:

  • Hogyan lett Hamlet mindannyiunké, és hogyan leszünk mindannyian Hamletek?
  • Hogy mondhat olyat valaki fia halálának másnapján, hogy „ma kell visszamennem Londonba, mert most van szabad ló”?
  • Megérdemelte volna Paul Mescal gazdag homlokráncjátéka az Oscar-jelölést?
  • Miről nem szóltak Chloé Zhaónak?
  • Mi tudható a valóságban Shakespeare-ék házasságáról, és az miért nem számít?
