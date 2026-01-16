Megpróbált megakadályozni egy utcai verekedést, fejsérülést szerzett a Trainspotting színésze

Peter Mullan megpróbálta megakadályozni, hogy egy férfi bántalmazzon egy nőt az utcán, mire az elkövető rá is rátámadt, a színész fejsérülést szerzett – írta meg a BBC.

A skót színész-rendező tavaly szeptemberben keveredett konfliktusba egy Glasgow belvárosában fekvő koncertterem előtt. Az itteni térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy az elkövető férfi a partnere nyakát szorongatja és rázza. A Transpottingból, A Gyűrűk urából és A rettenthetetlenből is ismert Mullan akkor próbált segíteni a nőn, amikor észrevette, hogy sír. Megkérdezte a helyszín biztonsági őreit, hogy a nő „rendben van-e”, és azt a választ kapta, hogy már hívták a rendőrséget.

Mikor visszafordult a nőhöz, látta, hogy a férfi bántalmazza őt. Közbeavatkozott, közéjük lépett, mire a drog és alkohol hatása alatt álló férfi rátámadt.

Amikor a rendőrség megérkezett, a férfit már az O2 Academy biztonsági személyzete tartotta a földön. Mullan fejsérülést szerzett. A férfi a Glasgow Sheriff Court bíróságon bűnösnek vallotta magát Mullan és a nő bántalmazásában, és 18 hónapos börtönbüntetést kapott.