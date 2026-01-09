Színházban is bemutatják a Hogyan tudnék élni nélküled?-et

A Hogyan tudnék élni nélküled? olvasópróbájával indította az évet az Erkel Színház, februártól ugyanis műsorra kerül a Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült film musicalváltozata. A szereposztásban a színház csapatának tagjai mellett feltűnnek a film egyes szereplői is, többen most debütálnak a musicalszínházban.

Szente Vajk, az Erkel Színház vezetője úgy fogalmazott, hogy már az Erkel indulásakor úgy gondolta, hogy a Demjén Ferenc generációkon átívelő örökbecsű dalaira épülő zenés vígjáték a musicalszínházként megújult Erkel színpadán is életre kelhet. „Amikor megnéztem a filmet, már éreztem, hogy valószínűleg jól fog működni színházban is” – mondta.

Alig jelent meg a mozikban, amikor elkezdtük az első egyeztetést a film producerével, Kirády Attilával. Az Erkel színház első időszakában pedig már el is döntöttük, hogy 2026-ban színpadra kerül a musical

– tette hozzá. A rendező az olvasópróbán elmondta, hogy a történet maga egy életfázisváltásról szól. „Viszonylag fiatalon meghozzuk az életünket meghatározó döntéseket, és azt is eldöntjük, milyen emberekké szeretnénk válni. A szerelem azonban olyan erőként jelenik meg, ami gyökeresen megváltoztatja a terveinket. A kérdés az, mi történik a kitalált életünkkel, ha teret engedünk az érzelmeknek.”

Noha a musical csak február közepétől látható a színházban, a darab máris történelmet írt: a színház közleménye szerint soha nem volt még ekkora roham egy előadás jegyeiért.

A főszerepekben ezúttal is Ember Márk és Tőröcsik Franciska láthatók majd (utóbbit Kovács Gyopár válthatja), de visszatér Marics Péter is (Veréb Tamással váltásban).

A teljes szereposztás alább olvasható:

Gergő: Ember Márk

Eszter: Törőcsik Franciska/Kovács Gyopár

Gábor: Marics Péter/Veréb Tamás

Kata: Tóth Angelika

Major Márton: Brasch Bence

Csabi: Kirády Marcell

Betti: Kovács Harmat

Eszter apja: Szabó P. Szilveszter

Eszter anyja: Vásári Mónika

Major Lili: Csobot Adél

Novai Balázs: Fehér Tibor/Puskás-Dallos Péter

Major Döme: Cseh Dávid Péter

Rita: Pásztor Virág

Ádám: Bede-Fazekas Máté

Major Luca: Bernáth Nina/Kápolnási Maia Elinor

és

a jelenkori Gergő szerepében: Feke Pál

a jelenkori Eszter szerepében: Auksz Éva