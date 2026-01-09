Ember Márk: Soha semmi közöm nem volt a Fideszhez azért, mert egy államilag támogatott filmben szerepeltem

Ember Márk a Probléma Hajóssal és Márkóval című műsorban a véleményhez fűződő viszonyáról beszélt, és ennek közéleti vonatkozásairól is szót ejtett. Hajós András rákérdezett nála, hogy azzal foglalkozott-e a Nemzeti Filmintézet gyártási támogatásával készült Hogyan tudnék élni nélküled? film kapcsán, hogy Demjén Ferenc közismerten jobboldali gondolkodású művész, és hogy ez talán a róla alkotott képet is befolyásolhatja.

Kellett ezzel foglalkozni, nekem ezt végig kellett gondolni. Tehát amikor én igent mondtam arra a filmre, akkor sajnos, mivel ilyen a közhangulat, eszembe jutott, hogy akkor most majd engem oda fognak sorolni, mert az ő dalait éneklem? Nekem ezt végig kellett gondolnom, és oda jutottam, hogy ennek e fölött kell lennie

– fogalmazott a színész.

Arról is mesélt, hogy a közelmúltban kapott egy olyan kommentet, miszerint ő egy „a Fidesz által futtatott színész”, és úgy érezte, erre muszáj reagálnia.