Vicces rajzokkal teli füzetből tanultak magyarul a második világháború amerikai katonái

Az Amerikai Egyesült Államok a második világháború való belépése (Roosevelt elnök a Pearl Harbor elleni támadás utáni beszéde a témában itt hallható) után röviddel már tevékenyen kivette a részét az európai hadszíntéren folyó harcokból, katonáit azonban nem mindenféle tudás nélkül küldte a világ túlsó felére.

Felkészítésüknek többek közt a Hadügyminisztérium által kiadott vékonyka kötetek is részei voltak, hiszen a majd mindegyik ország nyelvéhez készült gyorstalpalókkal a harcosok legalább alapszinten meg tudták értetni magukat a helyiekkel.

A sorban 1943-ban egy Magyarországra érkezők kedvéért kiadott darab (ez itt szabadon letölthető) is helyet kapott, ami a katonák mellett talán a kémeknek is segített, hogy képesek legyenek az alapvető kommunikációra.