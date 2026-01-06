amerikai egyesült államokfüzetmagyarmagyar nyelv
Vicces rajzokkal teli füzetből tanultak magyarul a második világháború amerikai katonái

Govinfo
admin Vincze Miklós
2026. 01. 06. 11:43
Govinfo
Kérdés, hogy milyen akcentussal sikerült megtanulni belőle a nyelvet, és az is, hogy akadt-e bárki, aki magyarul mert cigarettát venni egy trafikban.

Az Amerikai Egyesült Államok a második világháború való belépése (Roosevelt elnök a Pearl Harbor elleni támadás utáni beszéde a témában itt hallható) után röviddel már tevékenyen kivette a részét az európai hadszíntéren folyó harcokból, katonáit azonban nem mindenféle tudás nélkül küldte a világ túlsó felére.

Felkészítésüknek többek közt a Hadügyminisztérium által kiadott vékonyka kötetek is részei voltak, hiszen a majd mindegyik ország nyelvéhez készült gyorstalpalókkal a harcosok legalább alapszinten meg tudták értetni magukat a helyiekkel.

A sorban 1943-ban egy Magyarországra érkezők kedvéért kiadott darab (ez itt szabadon letölthető) is helyet kapott, ami a katonák mellett talán a kémeknek is segített, hogy képesek legyenek az alapvető kommunikációra.

