Hugh Jackman nem ismer kegyelmet öreg Robin Hoodként

Szeretnél tudni egy titkot? Az emberek beszélnek Robin Hoodról, történeteket mesélnek róla, de az összes hazugaság

– ezekkel a mondatokkal indul az idén mozikba kerülő Death of Robin Hood című film előzetese, amelyben a hosszú hajú Hugh Jackman alakítja az öreg Robin Hoodot. Ez a Robin Hood pedig valóban nem tűnik annak a makulátlan, nemes igazságosztónak, mint amit a népszerű hőstörténetekből ismerhetünk.

Egy gyilkos törvényen kívüli volt, aki rengeteg szörnyű dolgot tett, és afféle szörnyetegnek számított. De elég sokáig élt ahhoz, hogy lássa, miként születik meg körülötte ez a folklór. Most próbálja megérteni, mit érez ezzel kapcsolatban: azzal, hogy hősként ábrázolják, miközben ő pontosan tudja, mi is volt valójában

– vázolta az alapproblémát az Entertainment Weeklynek a film író-rendezője, a Hang nélkül: Első napot és a Nicolas Cage féle Disznót is jegyző Michael Sarnoski. A Robin Hood halálát már a címében is elspoilerező filmben azonban a megfáradt törvényenkívüli kap még egy esélyt, mikor egy veszélyes csata után megmenti az életét egy rejtélyes nő. Íme a trailer: