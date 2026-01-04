Javában dúlt a vietnami háború, amikor 1972. június nyolcadikán a dél-kelet vietnami Trảng Bàng falura napalmbombát dobtak. A helyszínen fotósok, tévések és újságírók is tartózkodtak, akik első kézből tudták dokumentálni a pusztítást: azt, ahogy a háború poklából menekülnek ki a falusiak. Köztük volt az Associated Press (AP) hírügynökség 21 éves fotósa, Nick Ut is, aki állítása szerint egyet kattintott, és azzal nemcsak világhírű lett, de fotója az egyik leghíresebb lett a világon, egyben a háború értelmetlenségének és borzalmainak szörnyű mementója.

A háború terrorja című, ám a köznyelvben Napalm lány címen elhíresült fotó úgy vált néhány óra alatt virálissá, hogy akkor még nem használták ezt a szót ilyen kontextusban, ráadásul internet és közösségi média sem volt, mégis mindenhová eljutott az ikonikus kép. Ezen a menekülők közt egy anyaszült meztelen kislány látható, ahogyan súlyos égési sérülésektől szenvedve menekül. A felvétel bejárta a világot, a világ leghíresebb fotóinak egyike lett, Ut Pulitzer-díjat kapott érte. A képen látható lány, Phan Thị Kim Phúck túlélte a háborút, ma már az UNESCO jószolgálati nagykövete. A lányt Ut vitte be a kórházba, a mai napig barátok – az egyszerre keserű és szívmelengető történetbe azonban egy ideje kérdőjelek és árnyak kúsztak, amelyre most a Netflix dokumentumfilmje rátett egy lapáttal.