dokumentumfilmfilmtvfotográfianapalm lány
Kultúra

Komoly plágiumügyet robbantott ki a Netflix dokumentumfilmje a világ leghíresebb fotója körül

GUIZIOU Franck / hemis.fr / Hemis / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 01. 04. 18:32
GUIZIOU Franck / hemis.fr / Hemis / AFP
A Napalm lányként elhíresült fotó a háború poklának szimbólumaként lett a világ egyik legismertebb felvétele, készítője, Nick Ut meg is kapta érte a Pulitzert. Több mint ötven évvel később azonban a fotót akkoriban kezelő képszerkesztő lépett elő azzal a történettel, hogy valójában nem Ut a kép szerzője, hanem egy vietnami szabadúszó. Gary Knight dokumentumfilmje ezekben a plágiumvádakban merül el, az ügyben több vizsgálat is indult, a World Press Photo pedig máris megvonta a kreditet a Pulitzer-díjas fotóstól.

Javában dúlt a vietnami háború, amikor 1972. június nyolcadikán a dél-kelet vietnami Trảng Bàng falura napalmbombát dobtak. A helyszínen fotósok, tévések és újságírók is tartózkodtak, akik első kézből tudták dokumentálni a pusztítást: azt, ahogy a háború poklából menekülnek ki a falusiak. Köztük volt az Associated Press (AP) hírügynökség 21 éves fotósa, Nick Ut is, aki állítása szerint egyet kattintott, és azzal nemcsak világhírű lett, de fotója az egyik leghíresebb lett a világon, egyben a háború értelmetlenségének és borzalmainak szörnyű mementója.

A háború terrorja című, ám a köznyelvben Napalm lány címen elhíresült fotó úgy vált néhány óra alatt virálissá, hogy akkor még nem használták ezt a szót ilyen kontextusban, ráadásul internet és közösségi média sem volt, mégis mindenhová eljutott az ikonikus kép. Ezen a menekülők közt egy anyaszült meztelen kislány látható, ahogyan súlyos égési sérülésektől szenvedve menekül. A felvétel bejárta a világot, a világ leghíresebb fotóinak egyike lett, Ut Pulitzer-díjat kapott érte. A képen látható lány, Phan Thị Kim Phúck túlélte a háborút, ma már az UNESCO jószolgálati nagykövete. A lányt Ut vitte be a kórházba, a mai napig barátok – az egyszerre keserű és szívmelengető történetbe azonban egy ideje kérdőjelek és árnyak kúsztak, amelyre most a Netflix dokumentumfilmje rátett egy lapáttal.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kémek Venezuelában, a rejtekhely másolata és 150 harci repülő – így rabolták el Nicolás Madurót
Kolozsváron leszállás közben vészhelyzetet jelentett, végül Ferihegyen landolt a Lufthansa járata
A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán
Videót tett közzé az elrabolt venezuelai elnökről a Fehér Ház
Kémek Venezuelában, a rejtekhely másolata és 150 harci repülő – így rabolták el Nicolás Madurót
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik