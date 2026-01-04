filmtvleonardo dicaprionicolás maduro
Kultúra

Leonardo DiCaprio a venezuelai helyzet miatt nem tudott átvenni egy díjat

VALERIE MACON / AFP
24.hu
2026. 01. 04. 21:35
VALERIE MACON / AFP
Saint-Barthélemy szigetén ragadt.

Nem várt következményei is lettek az Egyesült Államok Venezuelát érintő támadásának: Leonardo DiCapriót a Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztiválon díjazták volna az Egyik csata a másik után című filmjében nyújtott alakítása miatt, ám mivel a Donald Trump által elrendelt különleges akció miatt többszáz repülőjáratot töröltek, a színész nem jutott el a díjátadóra.

Leonardo DiCaprio a váratlan utazási nehézségek és a légtérkorlátozások miatt ma este nem tud személyesen részt venni az eseményen. Bár hiányozni fog, hogy nem ünnepelhetünk vele személyesen, megtiszteltetés számunkra, hogy elismerhetjük kivételes munkásságát és tartós hozzájárulását a filmművészethez

– nyilatkozta a Varietynek a fesztivál szóvivője.

DiCaprio Saint-Barthélemy szigetén tartózkodik, ott töltötte az ünnepeket barátnőjével, Vittoria Cerettivel, de ünnepelt többek közt Tom Bradyvel és Jeff Bezosszal is.

A filmről, amely DiCapriónak díjat ért a Palm Springs-i fesztiválon – és ami miatt Oscar-esélyeket is rebesgetnek – itt írtunk:

Kapcsolódó
Balos forradalmár és fasiszta ezredes együtt építi a nemzet szép nagy mozaikcsaládját
Az Egyik csata a másik után nemcsak DiCaprio álmát váltja valóra, de úgy tenyerel bele közéleti szorongásainkba, hogy mégsem válik politikai kiáltvánnyá. Forradalmárhumor, idegtépő feszültség, parádés alakítások, és még az autósüldözés műfaját is sikerül megújítani. Kritika.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hatos lottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok
A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán
Akár 10 centi hó és tartós ónos eső – figyelmeztetést adtak ki hétfőre
Elvesztették az eltűnt személy nyomát a Pest vármegyei kutatók, majd a keresés végén jött a hír, ami mindent megmagyarázott
Kémek Venezuelában, a rejtekhely másolata és 150 harci repülő – így rabolták el Nicolás Madurót
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik