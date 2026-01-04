Leonardo DiCaprio a venezuelai helyzet miatt nem tudott átvenni egy díjat

Nem várt következményei is lettek az Egyesült Államok Venezuelát érintő támadásának: Leonardo DiCapriót a Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztiválon díjazták volna az Egyik csata a másik után című filmjében nyújtott alakítása miatt, ám mivel a Donald Trump által elrendelt különleges akció miatt többszáz repülőjáratot töröltek, a színész nem jutott el a díjátadóra.

Leonardo DiCaprio a váratlan utazási nehézségek és a légtérkorlátozások miatt ma este nem tud személyesen részt venni az eseményen. Bár hiányozni fog, hogy nem ünnepelhetünk vele személyesen, megtiszteltetés számunkra, hogy elismerhetjük kivételes munkásságát és tartós hozzájárulását a filmművészethez

– nyilatkozta a Varietynek a fesztivál szóvivője.

DiCaprio Saint-Barthélemy szigetén tartózkodik, ott töltötte az ünnepeket barátnőjével, Vittoria Cerettivel, de ünnepelt többek közt Tom Bradyvel és Jeff Bezosszal is.

