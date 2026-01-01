Európa és az egész világ számára is békét kért újévi szentbeszédében Erdő Péter

A békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek újév napján az esztergomi bazilikában.

A bíboros homíliájában kijelentette: a békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Keresztény hitünk szerint Jézusban teljesült be Mikeás próféta jövendölése, aki nemcsak azt jövendölte meg, hogy Betlehemben fog megszületni a Megváltó, de azt is, hogy „ő maga lesz a béke”. Krisztus közelségét, a személyében közénk jött békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára – tette hozzá.

A bíboros XIV. Leó pápát is idézte, aki a béke világnapjára írt üzenetében kiemelte: „a béke létezik, bennünk akar lakni; szelíd erejével képes megvilágítani és kitágítani az értelmet, ellenáll az erőszaknak és legyőzi azt”.

A szentatya – fűzte hozzá – arra bátorít, hogy még „ha bennünk és körülöttünk ellenállásba ütközik is, őrizzük meg, mint vihar által fenyegetett kis lángot” a béke alapelvét, és az vezesse, valamint határozza meg döntéseinket.

„Ahogyan húsvét estéjén Jézus belépett abba a helyiségbe, ahol a megrettent és csüggedt tanítványok tartózkodtak, úgy hatol át ma is a feltámadt Krisztus békéje ajtókon és akadályokon a róla tanúságot tevők hangján és arcán keresztül” – idézte, majd arról beszélt, hogy ez az az ajándék, ami lehetővé teszi, hogy ne feledkezzünk meg a jóról, így újra meg újra azt választhassuk.