Ha csak tíz sorozatot nézel meg 2025-ből, ezek legyenek azok

24.hu
2025. 12. 31. 14:10
Idén is végeláthatatlan sorozatkínálatból válogathattak a műfaj kedvelői: voltak várva-várt folytatások és nagy lezárások, előzménysorozatok és spin-offok, na meg egy-két egyedi, esetenként teljesen agyament darab – aki mindebből felzárkózna, annak havonta megjelenő sorozatajánlónkat javasoljuk átfutásra. Ekkora mennyiségi és minőségi kavalkádban nem is vállalkoznánk rá, hogy legjobbakat kiáltsunk ki, ehelyett 10 olyan sorozatot szedtünk össze, ami idén valamilyen szempontból különleges volt. A 24.hu szerint ezeket a sorozatokat nem érdemes kihagyni a 2025-ös kínálatból.

Vészhelyzet Pittsburghben (HBO Max)

Carter doki visszatér, szőrösebb és elszántabb, mint valaha – lehetne ez a rövid összefoglalója a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatnak. Noah Wyle megmásíthatatlanul beragadt az orvosskatulyába, és ha már úgyis ott van, kihozza belőle a maximumot (interjúnk a színésszel itt olvasható). A Vészhelyzet Pittsburghben a meglehetősen megtévesztő magyar cím ellenére – az eredeti The Pitt semmilyen formában nem utal az ikonikus kórházsorozatra – nem a Vészhelyzet folytatása, igaz, Wyle mellett egy másik visszatérő is van a showrunner személyében: R. Scott Gemmill a hatodik évadtól dolgozott a Vészhelyzeten.

Az idén debütáló sorozat kész receptből főz: a tizenöt részes évad egyetlen, tizenötórás műszakot mutat be egy pittsburghi kórház sürgősségi osztályán. A pörgés óriási, sorra tolják be az új betegeket, ezzel együtt élettörténeteiket és tragédiáikat is, miközben az ott dolgozó orvosoknak is megvan a maga keresztje. Két újraélesztés és kimondhatatlan nevű betegségek diagnosztizálása között felbukkannak az emberi sztorik, a hús-vér karakterek, akikhez a nagyszámú szereplőgárda és az iszonyatosan pörgős tempó ellenére könnyen lehet kapcsolódni.

Míg a Vészhelyzetben Carter doki zöldfülűként csöppent bele a kórházi közegbe, addig itt már ő az egész sürgősségit vállán cipelő főorvos, aki az életmentés mellett egy csapat épp akkor kezdő orvostanhallgató első napját is koordinálja – velük együtt kapcsolódik be a néző ebbe a misztikus világba, amelyet leginkább csak akkor láthatunk belülről, ha bajunk esik. Vagy ha kórházsorozatot nézünk, amiből a Vészhelyzet sikerén felbuzdulva az utóbbi évtizedekben Dunát lehetett rekeszteni. A Vészhelyzet Pittsburghben nem is vállalkozik arra, hogy megreformálja a műfajt, vagy az új Vészhelyzet legyen, arra viszont igen, hogy egy újabb korrekt kórházsorozatot adjon a nézőknek egy komoly fegyverténnyel: újra sztetoszkópot akaszt Wyle nyakába. (Polák Zsóka)

A kritikánkban adott pontszám: 8/10

Hunyadi (TV2)

Bárkivel találkozom Magyarországon, a Hunyadi folytatásáról kérdez – mondta interjúnkban a sorozat kanadai–magyar producere. Robert Lantos persze elfogult, de ebben az esetben hitelt adhatunk a szavainak. A Hunyadi ugyanis valóban 2025 közösségi televíziós eseményévé tudott válni Magyarországon. Fodrásztól a marketingesig mindenki belenézett vagy tudni vélt róla valamit, ami persze önmagában semmit nem mond el a sorozat színvonaláról.

Azt erős közepesnek mondanánk. Alkotói magabiztosan hasznosították újra a tíz-tizenöt évvel ezelőtti HBO-sorozatos kliséket a páncélos-hálóinges vonalon, hogy elmeséljék a törökverő Hunyadi János karrierútját a nándorfehérvári diadalig. Kádár L. Gellért kissé egysíkúan formálta meg a hadvezért, de kétségtelenül jól nézett ki lovon. Medveczky Balázs mint a dölyfös Újlaki főúr és Hermányi Mariann mint Luxemburgi Erzsébet nagyobb felfedezés – utóbbihoz kapcsolódik a sorozat legemlékezetesebb haláljelenete.

A Lengyel Balázs rendezte utolsó epizód nagyszabású csatájához fogható korábban nem készült Magyarországon, és a profi írók munkáját is nyugodtan össze lehet vetni a nyugati történelmi sorozatokkal. Miközben egyikük, Ruttkay Zsófia FUCK NER-pólós akciója a díszbemutatón jól mutatta, hogy ők is pontosan tudják, a Hunyadi kiemelt gyártási támogatásához finoman szólva politikai egyetértésre is szükség van. Ebben az esetben viszont a közönségsiker sem maradt el. Ha jövőre lesz még annyi filmkészítésre költhető közpénz az országban, akkor felkészülhet: Mátyás király. (Kránicz Bence)

A kritikánkban adott pontszám: 7/10

Kamaszok (Netflix)

Miért gyilkolnak tinifiúk tiniányokat? – ez az egyszerű, ám roppant aggasztó alapkérdés foglalkoztatta Stephen Grahamet, a Kamaszok című, agyondíjazott miniszéria megálmodóját.

