Ha csak tíz sorozatot nézel meg 2025-ből, ezek legyenek azok

Vészhelyzet Pittsburghben (HBO Max)

Carter doki visszatér, szőrösebb és elszántabb, mint valaha – lehetne ez a rövid összefoglalója a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatnak. Noah Wyle megmásíthatatlanul beragadt az orvosskatulyába, és ha már úgyis ott van, kihozza belőle a maximumot (interjúnk a színésszel itt olvasható). A Vészhelyzet Pittsburghben a meglehetősen megtévesztő magyar cím ellenére – az eredeti The Pitt semmilyen formában nem utal az ikonikus kórházsorozatra – nem a Vészhelyzet folytatása, igaz, Wyle mellett egy másik visszatérő is van a showrunner személyében: R. Scott Gemmill a hatodik évadtól dolgozott a Vészhelyzeten.

Az idén debütáló sorozat kész receptből főz: a tizenöt részes évad egyetlen, tizenötórás műszakot mutat be egy pittsburghi kórház sürgősségi osztályán. A pörgés óriási, sorra tolják be az új betegeket, ezzel együtt élettörténeteiket és tragédiáikat is, miközben az ott dolgozó orvosoknak is megvan a maga keresztje. Két újraélesztés és kimondhatatlan nevű betegségek diagnosztizálása között felbukkannak az emberi sztorik, a hús-vér karakterek, akikhez a nagyszámú szereplőgárda és az iszonyatosan pörgős tempó ellenére könnyen lehet kapcsolódni.

Míg a Vészhelyzetben Carter doki zöldfülűként csöppent bele a kórházi közegbe, addig itt már ő az egész sürgősségit vállán cipelő főorvos, aki az életmentés mellett egy csapat épp akkor kezdő orvostanhallgató első napját is koordinálja – velük együtt kapcsolódik be a néző ebbe a misztikus világba, amelyet leginkább csak akkor láthatunk belülről, ha bajunk esik. Vagy ha kórházsorozatot nézünk, amiből a Vészhelyzet sikerén felbuzdulva az utóbbi évtizedekben Dunát lehetett rekeszteni. A Vészhelyzet Pittsburghben nem is vállalkozik arra, hogy megreformálja a műfajt, vagy az új Vészhelyzet legyen, arra viszont igen, hogy egy újabb korrekt kórházsorozatot adjon a nézőknek egy komoly fegyverténnyel: újra sztetoszkópot akaszt Wyle nyakába. (Polák Zsóka)

A kritikánkban adott pontszám: 8/10

Hunyadi (TV2)

Bárkivel találkozom Magyarországon, a Hunyadi folytatásáról kérdez – mondta interjúnkban a sorozat kanadai–magyar producere. Robert Lantos persze elfogult, de ebben az esetben hitelt adhatunk a szavainak. A Hunyadi ugyanis valóban 2025 közösségi televíziós eseményévé tudott válni Magyarországon. Fodrásztól a marketingesig mindenki belenézett vagy tudni vélt róla valamit, ami persze önmagában semmit nem mond el a sorozat színvonaláról.

Azt erős közepesnek mondanánk. Alkotói magabiztosan hasznosították újra a tíz-tizenöt évvel ezelőtti HBO-sorozatos kliséket a páncélos-hálóinges vonalon, hogy elmeséljék a törökverő Hunyadi János karrierútját a nándorfehérvári diadalig. Kádár L. Gellért kissé egysíkúan formálta meg a hadvezért, de kétségtelenül jól nézett ki lovon. Medveczky Balázs mint a dölyfös Újlaki főúr és Hermányi Mariann mint Luxemburgi Erzsébet nagyobb felfedezés – utóbbihoz kapcsolódik a sorozat legemlékezetesebb haláljelenete.

A Lengyel Balázs rendezte utolsó epizód nagyszabású csatájához fogható korábban nem készült Magyarországon, és a profi írók munkáját is nyugodtan össze lehet vetni a nyugati történelmi sorozatokkal. Miközben egyikük, Ruttkay Zsófia FUCK NER-pólós akciója a díszbemutatón jól mutatta, hogy ők is pontosan tudják, a Hunyadi kiemelt gyártási támogatásához finoman szólva politikai egyetértésre is szükség van. Ebben az esetben viszont a közönségsiker sem maradt el. Ha jövőre lesz még annyi filmkészítésre költhető közpénz az országban, akkor felkészülhet: Mátyás király. (Kránicz Bence)

A kritikánkban adott pontszám: 7/10

Kamaszok (Netflix)

Miért gyilkolnak tinifiúk tiniányokat? – ez az egyszerű, ám roppant aggasztó alapkérdés foglalkoztatta Stephen Grahamet, a Kamaszok című, agyondíjazott miniszéria megálmodóját.