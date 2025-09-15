emmy-díjkamaszoka súdióseth rogen
A Kamaszok és A stúdió tarolt az idei Emmy-gálán

2025. 09. 15. 07:38
De nagy ovációt kapott a Trumppal konfliktusba kerülő humorista, Stephen Colbert is.

Helyi idő szerint vasárnap este megtartották a 77. Emmy-gálát, ahol a legjobb tévés produkciókat díjazták különféle kategóriákban. Az este egyik nagy nyertese Seth Rogen és Evan Goldberg szatírája, a Hollywoodot parodizáló A stúdió lett, amely a korábban átadott kreatív Emmy-díjakkal együtt összesen 13 kategóriában diadalmaskodott. Rogen kapott díjat többek között színészként, társíróként és társrendezőként, illetve az Apple TV+-on futó A stúdió lett a legjobb vígjátéksorozat is.

„Néhány poén fáradt, mintha csak azért lennének bedobva, hogy Rogen kipipálhasson mindent, ami röhejes vagy képmutató a mai Hollywoodban – a készülő Kool-Aid mozifilm szereplőválogatásáról szóló, az etnikai sokszínűség túlhevült ambícióját kinevettető rész mintha receptre készült volna. A stúdió alkalmanként vádemelésnek álcázott Hollywood-védőbeszéde végül azért lesz meggyőző mégis, mert a készítők személyes hitele, elkötelezettsége bennünket is a régi filmstúdiók oldalára állít” – írtuk a sorozatról kritkánkban.

Elégedettek lehetnek a Kamaszok alkotói is, a négy részes Netflix-dráma ugyanis szinte minden fontos díjat elhozott a minisorozat kategóriában. Az idén minden szempontból pályája csúcsára érő Stephen Graham, Erin Doherty és az iskolai bűnügybe keveredő kamaszt alakító Owen Cooper is nyert, emellett a rendező, Philip Barantini is Emmyt kapott, illetve a nézettségi rekordokat döntő és közéleti vitákat is generáló Kamaszok hozta el a legjobb minisorozat díját is (kritikánk itt).

Örülhetnek a Vészhelyzet Pittsburghben alkotói is, hiszen megkapták a legjobb drámasorozat díját, illetve a főszereplő, a visszatérő Dr. Cartert alakító Noah Wyle is győzött. A spinoffról szóló kritikánk itt, Wyle pedig ebben azt interjúban mesélt a 24.hu-nak arról, milyen volt újra belebújni a szerepbe annyi év után.

Sokadik jelölése után megkapta első díját a Late Show With Stephen Colbert című talk show, amelyről a nyáron jelentette be a CBS, hogy jövő évtől végleg megszüntetik (döntést sokan Donald Trump nyomásgyakorlásának tudták be, bár a tévécsatorna üzleti érveket hozott fel). A színpadra érkező Stephen Colbert hatalmas ovációt kapott a helyszínen. A humorista és Trump viszonyáról, illetve a talk show-k borús jövőjéről ebben a cikkünkben írtunk.

A díjazottak teljes listája ide kattintva található.

