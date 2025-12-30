Elevent még egyszer utoljára harcba hívják: itt a Stranger Things utolsó előzetese

Egy nappal a premier előtt megjelent a Stranger Things fináléjának előzetese.

Még egyszer utoljára harcolnod kell

– mondja ebben Hopper Elevennek, aki ennek megfelelően kellő elszántsággal indul a végső harcba. Az előzetesben sok visszaemlékezést láthatunk, miközben nevelőapja narrációjában azt halljuk, hogyan bíztatja a lányt a harcra.

A Stranger Things utolsó évadát három részletben adja le a Netflix, az ötödik felvonás első két felét novemberben, illetve karácsony másnapján már bemutatták, a kétórás finálé december 31-én kerül fel a streamingplatformra. Az Egyesült Államokban és Kanadában többszáz moziban vetítik majd a lezáró részt.

Az ötödik évad egyébként máris nézettségi rekordot döntött, az örökranglistán egyelőre a harmadik – a Squid Game és a Stranger Things negyedik évada előzi meg. Amíg a rajongók a mindent lezáró befejezésre várnak, akadt, aki a már megjelent részeket elemezte olyan alapossággal, hogy egy időutazó ruhadarabot vélt kiszúrni az egyik epizódban.