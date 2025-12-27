Na szia mentő! – kollégái „apunak” becézik a mentésirányítót, akinek hangját mára milliók ismerik

A sokak által ismert, mára már ikonikussá vált „NA SZIA MENTŐ” segélyhívás mögött Kozák László mentésirányító bajtársunk állt. Az ő megnyugtató hangja és pontos utasításai segítették a négyéves gyermeket és szakmai helytállásának is köszönhetően közös erővel megmentették a kisfiú édesanyját – írja az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) abban a Facebook-posztban, amelyben pár információt meg is osztottak az elhíresült felvételen hallható kollégájukról.

A rövid bemutatásból kiderül, Kozák László négy évtizeddel ezelőtt, 1985 szeptemberében csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, ezt követően 26 éven át dolgozott kivonuló mentő-szakápolóként eset-, majd rohamkocsin, később pedig a szolgálatvezetésben is bizonyította szakmai felkészültségét. „A mentésirányításnak 2006 óta meghatározó tagja, ahol »Apu«-nak is becézik, hiszen több évtizedes tapasztalatával, segítőkész hozzáállásával ma is biztos pontot jelent bajtársai számára a nehezebb helyzetekben is.”

Mint írják, a Medárddal váltott segélyhívás különleges volt Kozák számára is, akinek unokája épp egykorú a kisfiúval.

Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, négyévessel korábban még nem találkoztam, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott

– mondta a mentésirányító, aki nemrég találkozott is a mentőt hívó, időközben ötévessé vált kisfiúval.

Medárd „Na szia, mentő!” kezdetű beköszönése néhány nap alatt vált kedves legendává, azóta az OMSZ már le is védette a mondatot, amely most már a mentőautókon is szererepel. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az OMSZ december közepén osztott meg egy hónapokkal korábbi hangfelvételt, amely szerint az akkor még négyéves gyerek cukorbeteg édesanyjához riasztotta a mentőket. A kisfiúnak köszönhetően a nőt a kiérkező mentősök végül stabil állapotban szállították kórházba. Az üggyel kapcsolatban megszólalt a 24.hu-nak Győrfi Pál is:

