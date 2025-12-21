Kate Winsletet rendszeresen zaklatták és lehallgatták a Titanic megjelenése után

Először nyílt meg róla Kate Winslet, hogyan szedte szét a média a magánéletét, miután kilőtt a hírneve a Titanicnak köszönhetően – írja a BBC. A színésznő elmondta, gyomorforgató módokon sértették meg a privát szféráját akkoriban a lesifotósok és a bulvárlapok:

lesték minden mozdulatát, bepoloskázták a telefonját, sőt, még a szemetét is rendszeresen áttúrták, hogy megtudják, milyen diéta szerint étkezik.

Egyszerűen borzasztó volt. Lehallgattak, mindenhol a nyomomban voltak, miközben nekem egyedül kellett megbirkóznom ezzel az egésszel. Rettegtem elaludni akkoriban

– emlékszik vissza Winslet, aki hozzátette, bár csodás élmény volt az emblematikus film forgatása, még nem állt készen arra a világra, amibe a Titanic elsöprő sikere vezette be.

Rontott a színésznő önértékelésén

Elmondta, kamaszkora óta küzdött testképzavarral – tizenöt és tizenkilenc éves kora közt annyira elfajult a helyzet, hogy voltak időszakok, amikor alig evett valamit. Az általános iskolai színjátszó tanára már kamaszként közölte a ma már ünnepelt színésznővel, jobb, ha beletörődik, hogy életében ő már csak tipikus „kövér lány” szerepeket fog kapni. Emiatt Winsletet az alakjára és az étkezési szokásaira irányuló megjegyzések a későbbiekben, James Cameron filmje megjelenése után is kifejezetten szíven ütötték. Az sem segített a helyzeten, hogy rengetegszer durván retusált képeket látott viszont magáról az újságok címlapjain.

A zaklatások eldurvultak, mikor 2010-ben napvilágra került, hogy akkori férjével Sam Mendes-szel épp válófélben vannak.

A lesifotósok állandóan a sarkamban voltak New York-ban. Még a közös – akkor még kicsi – gyerekeink füle hallatára is csak a válásról kérdezgettek az utcán

– mondta a színésznő, aki szerint ilyenkor a legjobb stratégia, ha az ember egyáltalán nem reagál a tolakodó kérdésekre.

Túltette magát a nehéz időszakon

Az Oscar-díjas színésznő a legközelebbi barátai és a szerettei segítségével tudott felállni a padlóról, ahova ezek az ijesztő élmények taszították. Na meg persze, ahogy ő fogalmaz,

egy jó kaja, jó beszélgetések, egy jó bögre kávé, Radiohead dalok, és egy jó kaki

mindig sikeresen jobb kedvre derítették.

Rövidesen, december 24-én érkezik hazánkban a Netflixre Winslet rendezői debütálása, a Goodbye June című karácsonyi dráma Helen Mirren főszereplésében. A film alapjául szolgáló forgatókönyvet a színésznő fia, Joe Anders írta.