Toxikszótár 4. – Szellemjárás a társkereső appokon: mi az a ghosting, és miért csináljuk ilyen gyakran?

Képzeld el, hogy valakivel találkozol egy szórakozóhelyen. Ismerkedtek, beszélgettek, majd egy mondatod közepén egyszer csak se szó, se beszéd hátat fordít neked és eltűnik a tömegben és vissza sem jön többé.

Ez így, ebben a formában bizarr jelenet, ám ennek az online verziója megszámlálhatatlanul sokszor megtörténik a társkereső appokra merészkedőkkel, mikor a másik az ismerkedés kellős közepén, egyik pillanatról a másikra köddé válik. Ugyan ma már a hasonló felületeteket sokan futó kapcsolatok keresésére használják, vannak még olyanok, akik profiljukon is bevallottan reménykednek, hogy rájuk talál a szerelem. Azonban úgy tűnik, a jelenlegi légkör, ami ezeken a társkeresőkön és jóformán bármilyen online ismerkedés esetében uralkodik, nem éppen nekik kedvez.

A ghosting kifejezés az angol „ghost” (szellem) szóból képződött (további angol párkapcsolati szakkifejezések ebben a cikkünkben) és a magyar nyelvben is így, angol formájában terjedt el, hiszen egyelőre nincs olyan szavunk, ami érzékletesen leírná ezt a viselkedést. Mikor valakire azt mondjuk, ghostingol, azt értjük alatta, hogy nyomtalanul és magyarázat nélkül felszívódik egy másik ember életéből. Ugyan a kifejezést sokszor kötik a párkapcsolatokhoz, igazából senki nincs biztonságban attól, hogy maga is az áldozatává váljon, hiszen barátok, sőt családtagok is ghostolhatják egymást.

Toxikszótár Kéthetente jelentkező cikksorozatunkban közérthető tudástárban vesszük sorra az újhullámos, sokszor angolszász eredetű ismerkedési- és párkapcsolati kifejezéseket. Pszichológus megszólalóink segítségével mutatjuk be a fogalmak mögötti viselkedésmintákat és azok okait. A hétrészes sorozat így támpontokat adhat a hétköznapokban felbukkanó toxikus kapcsolati helyzetek felismerésében és kezelésében. A harmadik részben a kevésbé ismert breadcrumbing jelenségét taglaljuk, amit magyarítva morzsázásként emlegethetünk. Cikksorozatunk eddigi részei ide kattintva olvashatók.

Ahhoz, hogy megértsük, miért is íródott meg ez a cikk és miért lett olyan gyakori ez a viselkedés, hogy külön szót kreáltunk rá, meg kell értenünk az okait és azt a társadalmi légkört, ami utat engedett a jelenség ilyen szintű elburjánzásának. Gyarmati Rita tanácsadó-szakpszichológus segítségével jártunk utána a ghostingolás okainak és következményeinek.

Konfrontáció helyett kényelem

Sok mindent elárul a ghostinggal kapcsolatos helyzetről az, hogy ha a fogalomra rákeresünk, az első találatok közt olyan társkeresők cikkeit dobja fel a Google a témában, mint a Tinder, a Bumble, vagy az Amerikában népszerű Hinge. Úgy tűnik tehát, ez a viselkedésforma annyira gyakorivá vált az újhullámos társkereső appokon, hogy az alkalmazások üzemeltetői részéről is kiemelt figyelmet igényel.