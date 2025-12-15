muzsikamariah careytéli olimpia 2026
Mariah Carey lesz a 2026-os téli olimpia megnyitójának sztárfellépője

2025. 12. 15. 14:55
Februárban Milánóban lép fel.

Mariah Carey koncertjével nyílik meg a 2026-os téli olimpia Olaszországban. A szervezőbizottság hétfői bejelentése szerint az 56 éves énekesnő, aki február 6-án a milánói Giuseppe Meazza Stadionban lép fel, az első nemzetközi sztár, akinek nevét nyilvánosságra hozták. Eddig csak egy másik hírességet jelentettek be: az olasz színésznőt, Matilda de Angelist.

Az ünnepséget Milánó mellett három másik, a 2026-os olimpia versenyeinek helyszínéül szolgáló városban, Cortina d’Ampezzóban, Livignóban és Predazzóban is lebonyolítják – ez az ötkarikás játékok történetében először fordul elő. A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik meg.

Minden év decembere egyébként az az időszak, amikor Carey neve a leggyakrabban felmerül, csak épp nem az olimpia miatt: ilyenkor szól a rádiókból kötelező jelleggel a legismertebb dala, amely évi 2,5-3 millió dollárt hoz az énekesnőnek harminc évvel a megjelenése után is.

