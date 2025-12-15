Prosztatarákkal kezelték Cliff Richardot

Cliff Richard egy interjúban arról beszélt, hogy prosztatarákkal kezelték az elmúlt egy évben. A daganatot egy tervezett turnéja előtti kivizsgálás során fedezték fel, de korai stádiumban elkapták, és nem terjedt tovább.

Ausztráliába és Új-Zélandra készültem, és a szervező azt mondta: »Szükségünk van a biztosításodra, ezért át kell esned egy kivizsgáláson.« Ekkor derült ki, hogy… prosztatarákom van

– mondta az ITV Good Morning Britain című műsorában a 85 éves énekes, hozzátéve, hogy a szerencse az volt, hogy nem volt nagyon előrehaladott, és az is, hogy nem adott áttétet. „Nem terjedt tovább, nem került a csontokba vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy vissza fog-e térni. Az ilyen dolgokat nem lehet előre megmondani, de teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy el kell mennünk, meg kell vizsgáltatnunk magunkat, teszteltetnünk kell, ellenőriztetnünk kell.”

Cliff Richard azt is elmondta, hogy együtt szeretne dolgozni a királlyal a férfiak daganatszűrésének javításán, miután a király a múlt héten beszélt saját rákkezeléséről, és hangsúlyozta a korai felismerést segítő vizsgálatok fontosságát. A zenész az országos szűrőprogram hiányát „teljesen nevetségesnek” nevezte.

Azért vannak kormányaink, hogy gondoskodjanak az országunkról és az ott élő emberekről, ezért nem értem, hogyan lehet azt mondani: »Ó, ezt meg tudjuk csinálni, azt meg tudjuk csinálni, de ezt nem tesszük meg ezekért az emberekért«

– mondta, hozzátéve, hogy „mindannyian megérdemeljük, hogy ugyanazzal a lehetőséggel rendelkezzünk a vizsgálatok elvégzésére, és arra, hogy valóban nagyon korán megkezdhessük a kezelést.”