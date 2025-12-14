A Lesz ez még így se! rendezője szerint látjuk még Jack Nicholsont mozifilmben

Nem hiszem, hogy teljesen leállt volna. Kap forgatókönyveket, el is olvassa őket. Biztos vagyok benne, hogy a moziban is láthatjuk még.

Így fogalmazott James L. Brooks a People magazin újságírójának, amikor az Jack Nicholsonról kérdezte. Brooks jól ismeri a színészt, többször is dolgoztak együtt: a Becéző szavak, A híradó sztárjai, a Lesz ez még így se! és a Honnan tudod? című filmeken. Ezek közül a Becéző szavak és a Lesz ez még így se! színészi Oscar-díjat hozott Nicholsonnak.

A sztár utoljára tizenöt éve vállalt szerepet mozifilmben, éppen Brooksnál, a Honnan tudod?-ban. Azóta egyszer tűnt fel kamera előtt, a Saturday Night Live műsorban Adam Sandler köszöntésében vett részt.

Brooks az Egyesült Államokban a héten bemutatott Ella McCay című új filmjéről ad interjúkat, az egyikben tért ki Nicholson esetleges színészi visszatérésére.