Vidám varázslat a két ünnep között

Csemer Boglárka BOGGIE és a Danubia Ütőegyüttes a két ünnep közötti időszakba csempész varázslatot Ünnepi ritmusban című családi koncertjével a MOMkultban december 29-e délelőttjén. A meghitt napok, a szeretteinkkel való találkozások és a közös élmények hangulatát tökéletesen megidéző produkcióban jól ismert dalok csendülnek fel: a sokféle ütőhangszer és a basszusgitár különleges hangzását, valamint az aranytorkú BOGGIE ünnepi számait hallgatva ráérezhetünk, hogy mennyi szín és érzelem rejlik a szeretet ünnepének zenéjében. Az ütősök nagy kópék, jókedvből nem lesz hiány, de az élmény csak akkor lesz teljes, ha a közönség soraiból a legifjabbak és az örökifjak közül is minél többen csatlakoznak a közös énekléshez a koncert végén!

December 29-én nemcsak családoknak szóló koncertet élvezhet a MOMkult közönsége, a Danubia Zenekar esti előadása a fúziós koncertek rajongóinak szól. A Semmi komoly-sorozat Puccini x Soul darabjában Puccini-áriák mellé sorakoznak fel Aretha Franklin, Whitney Houston, Nina Simone, Etta James és Cserháti Zsuzsa legütősebb számai.

Puccini és a klasszikus soul zene egyaránt jelentős előadóegyéniséget és kimagasló énektechnikát követelnek. Adott a párhuzamba állítás: hogyan dalolja el egy operadíva és egy soulkirálynő ugyanazt az ősi érzést, hiszen a dal az dal, akkor is, ha popsztár, operaénekes vagy magányos zuhanyhős adja elő. Van-e átjárhatóság Puccini és Cserháti között? Az esten két igazi díva, Ádám Zsuzsanna és Csóka Anita segít eldönteni ezt a nem túl nehéz kérdést, és szórakoztatja közönségét „nem középiskolás fokon”.

