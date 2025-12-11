Ez volt a dal, ami miatt több mint 11 millióra büntette a Médiatanács a Rádió 1-et

Csütörtök reggel kiderült, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, azaz az NMHH 11 millió 150 ezer forintra büntette a Rádió 1-et, mert szeptember 10-én rossz időpontban játszottak le egy dalt, ezt pedig másnap meg is ismételték.

A hatóság közleményéből nem derült ki, hogy konkrétan melyik dallal volt probléma, így az sem, hogy pontosan milyen szabályt sértett meg az adó.

A részleteket az NMHH végül a Telexnek árulta el: eszerint a problémát a Jaden Bojsen és David Guetta által közösen összehozott Let’s Go okozta, amit a rádió nem a IV., hanem a III. korhatári kategóriába sorolva adott közre.

A kettő közt a különbség lényeges: a Rádió 1 úgy gondolta, hogy a dalt tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott műsorsávban is közreadhatja, ez azonban nem volt igaz, hiszen csak 21 óra után, a tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott zónában tehette volna meg.

A problémát a dalszöveg okozhatta, abban ugyanis gyanúsan sokszor fordul elő a fuck kifejezés, többek közt a „kibaszott péntek” jelzős szerkezet, illetve a „ki a fasz az a Jared?” kérdés kapcsán.