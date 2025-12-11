Több mint 11 millió forintra büntette az NMHH a Rádió1-et, mert rosszkor játszottak le egy dalt

Két médiaszolgáltatót bírságolt meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, tíz másikat pedig az adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt szankcionált – írja a szervezet sajtóközleménye.

A hír szerint a Rádió 1 megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat a 2025. szeptember 10-i Rádió 1 Live Mix című műsorban, amit másnap, 11-én meg is ismételtek. Ez valójában azt jelenti, hogy az adón rosszkor játszottak le egy dalt, így 11 millió 150 ezer forintot kell fizetniük azon túl, hogy egy közleményben hírt adnak a jogsértésről.

Az NMHH a rádió vezető tisztségviselőjét külön is megbírságolta, hiszen a jogsértést meg is ismételték: annak 275 ezer forintot kell fizetnie.

Megsértette a szabályokat a TV2 is: A kísértés 2025. augusztus 31-én 21 óra 12 perctől sugárzott adása miatt a csatornának 2 millió 200 ezer forint bírságot kell fizetnie, illetve közleményt kell közzétennie, vezető tisztségviselőjét pedig további 200 ezer forint bírsággal büntették.

A médiahatóság tíz lineáris audiovizuális médiaszolgáltatót is szankcionált, azok ugyanis a május és augusztus közti időszakban nem teljesítették a műsorkvóták ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Büntetést nem kapott ugyan, de eljárás indult a Tilos Rádió ellen is, ami egy október 13-19. közt sugárzott műsorával megsérthette a hatósági szerződésében foglalt kötelezettségeit.

A Rádió1 furcsa büntetésével kapcsolatos kérdésünket a rádiónak is eljuttattuk, válaszukkal cikkünket természetesen frissítjük majd.