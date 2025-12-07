apple tv+filmkritikafilmtvjennifer aniston
Ráeresztették az AI-t és a deepfake-et az új Morning Showra, olyan is lett

Kránicz Bence
2025. 12. 07. 14:02
A MeToo-botrányok és a koronavírus-járvány feldolgozása után a Morning Show nagy kulturális pillanata elmúlt. A médiaipart érő válságok persze nem szűnnek: az Apple TV+ presztízssorozatának most véget ért, negyedik évada egyebek mellett a mesterséges intelligencia kockázataira figyelmeztet. Leginkább viszont széttartó szappanoperává alakul. Jennifer Aniston magához ragadja az irányítást, Reese Witherspoonnak alig osztanak lapot, de a kedvenc karakterünk méltó bánásmódban részesül. Kritika.

Kutya nehéz sikeres sorozatokat befejezni. Amikor a nézettségre nincs különösebb panasz, új címeket indítani pedig megint kockázatosabbnak látszik, mint a múlt évtized nagy sorozatfelfutása idején, mély önismeretre és komoly fegyelemre van szükség ahhoz, hogy ne nyújtsák tovább a legjobb időszakukon nyilvánvalóan túljutott sorozatokat. Jay Carsonból, a Morning Show ötletgazdájából és a két, produceri szerepet is vállaló sztárból, Jennifer Anistonból és Reese Witherspoonból hiányzik ez a fegyelmezettség. Nemcsak az előzményeknél gyengébb negyedik évad mutatja ezt, hanem az is, hogy már az ősz elején beharangozták a készülő ötödiket.

De miért is akarnák abbahagyni? Továbbra is egymást érik a globális és Amerika-központú válságjelenségek, amelyek médiaszempontú feldolgozását Carson sorozata a kezdetektől magára vállalta. Ráadásul a kelet-európai és közel-keleti háborús frontok meg az amerikai társadalmi megosztottság mellett az újságírás belső válsága is bőven ad témát az alkotóknak, és így a sorozat főhőseinek is. Kézenfekvő, hogy a mesterséges intelligencia használatáról a történetbeli fiktív tévétársaság, a UBN vezetősége is állást foglaljon. Természetesen ők sem akarnak lemaradni a technológiai versenyben. A negyedik évad cselekménye közvetlenül a 2024-es párizsi olimpia előtt játszódik, amikor majd innovatív AI-megoldások segítségével akarják élőben sugározni a közvetítéseket a csatorna megszokott arcaival, de rengeteg különböző nyelven.

