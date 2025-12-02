Lengyel Tamás Magyar Csongorként megfejtette a moszkvai tolmácsbotrányt

Legújabb videójában a Putyin-Orbán találkozón történt tolmácsincidenst parodizálta Lengyel Tamás.

Ahogyan azt lapunk is megírta, a magyar miniszterelnök november 28-ai moszkvai látogatása nemcsak a politikai üzenetek miatt került a figyelem középpontjába, hanem azért is, mert a magyar tolmács több orosz mondatot pontatlanul fordított, Putyin nézetkülönbségekről elhangzó mondatát például nemzetközi szinten is jól működő együttműködésnek fordította. Az ügyben azóta többen megszólaltak már védve a tolmácsot: Szijjártó Péter szerint „nem volt ezzel semmi probléma,” Menczer Tamás pedig annyival kommentálta, lehet, hogy a tolmácsnak rossz napja volt.

Lengyel – a színésszel nyáron készített interjúnk itt olvasható – videójában a Kormányinfó plusz Magyar Csongoraként azzal magyarázza az ügyet, hogy Orbán és a tolmácsa kódnyelvet használt – ahogyan a miniszterelnök rajzban kódol, a tolmács szóban.

Az incidensről és annak következményeiről szakértőket is kérdeztünk: