lengyel tamástolmácsorbánputyin
Kultúra

Lengyel Tamás Magyar Csongorként megfejtette a moszkvai tolmácsbotrányt

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 12. 02. 14:47
Adrián Zoltán / 24.hu
Orbán rajzához van köze.

Legújabb videójában a Putyin-Orbán találkozón történt tolmácsincidenst parodizálta Lengyel Tamás. 

Ahogyan azt lapunk is megírta, a magyar miniszterelnök november 28-ai moszkvai látogatása nemcsak a politikai üzenetek miatt került a figyelem középpontjába, hanem azért is, mert a magyar tolmács több orosz mondatot pontatlanul fordított, Putyin nézetkülönbségekről elhangzó mondatát például nemzetközi szinten is jól működő együttműködésnek fordította. Az ügyben azóta többen megszólaltak már védve a tolmácsot: Szijjártó Péter szerint „nem volt ezzel semmi probléma,” Menczer Tamás pedig annyival kommentálta, lehet, hogy a tolmácsnak rossz napja volt.

Lengyel – a színésszel nyáron készített interjúnk itt olvasható – videójában a Kormányinfó plusz Magyar Csongoraként azzal magyarázza az ügyet, hogy Orbán és a tolmácsa kódnyelvet használt – ahogyan a miniszterelnök rajzban kódol, a tolmács szóban.

Az incidensről és annak következményeiről szakértőket is kérdeztünk:

Kapcsolódó
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Mi történhetett a Putyin–Orbán találkozón, és miért lehet sorsdöntő egy félrefordítás? Két szakértő segít megérteni a háttérben húzódó kihívásokat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
255 milliós uniós támogatásból sem tudták megépíteni a gödi magánbölcsit
Fideszes kamuprofil-hálózatra bukkantak a Facebookon
21 Kutatóközpont: Továbbra is jelentős a Tisza előnye, de faragott a hátrányán a Fidesz
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
A szerb rablógyilkos, akit azzal a szegedi családirtással azonosít mindenki, amit rá se tudtak bizonyítani
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik